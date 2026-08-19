Ideas DIY: Aprende cómo transformar latas en porta lápices estilo nórdico

El medio ambiente requiere de todos para su conservación. Contaminar es muy fácil y es por eso que hay que redoblar los esfuerzos para mantener limpio a nuestro planeta y, gracias a acciones como el reciclaje y la reutilización, se está haciendo mucho.

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El reciclaje y la reutilización no solo han motorizado la concientización sobre el cuidado de la Tierra, sino que fomentan la imaginación y creatividad. Las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son protagonistas en este sentido.

¿Cómo hacer un lapicero nórdico?

Quienes ya han experimentado con las ideas DIY saben que se trata de proyectos que invitan a crear objetos decorativos con nuestras propias manos y, por lo general, usando materiales reciclados. Al respecto, hoy te presentamos 3 propuestas para aprender a hacer un lapicero nórdico a partir del reciclado de latas.

En este punto, hay que saber que reciclar latas de aluminio es fundamental porque es un material 100 % e infinitamente reciclable que no pierde sus propiedades en el proceso, lo que permite reducir drásticamente la extracción minera, la contaminación de los ecosistemas y la acumulación de residuos en vertederos. Además, desde la Universidad de Michigan señalan que reciclar este metal consume hasta un 95 % menos de energía y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje equivalente respecto a la producción de aluminio virgen desde cero.

De latas a lapicero nórdico

Los datos precedentes dan cuenta sobre los beneficios de reciclar latas de aluminio por lo que transformarlas en un porta lápices de estilo nórdico es un proyecto de ideas DIY fácil, económico y con un resultado sumamente elegante. A continuación, se detallan los procesos de 3 ideas simples y muy entretenidas:

Minimalista con soga de yute y detalles claros

Materiales



Lata limpia

Soga o hilo grueso de yute / algodón blanco

Silicona caliente o pegamento universal

Pintura acrílica blanca o beige pastel

Paso a paso



Pinta la base: Pinta el tercio superior de la lata con acrílico blanco (puede requerir dos manos). Deja secar. Enrolla el yute: Desde la base inferior hasta cubrir los dos tercios de la lata, ve colocando puntos de silicona y enrollando la soga de forma apretada para que no queden espacios. El toque final: Para darle un contraste perfecto, puedes pegar una tira de cinta de enmascarar antes de pintar para lograr una línea de corte limpia entre la madera/fibra y el color blanco.

Simulación madera de abedul o roble claro

Materiales



Lata limpia

Papel autoadhesivo (vinilo) con diseño de madera clara (abedul, pino o roble claro)

Regla y tijera/bisturí

Paso a paso



Mide la lata: Mide el alto y el contorno de la lata (agrega 1 cm extra al contorno para el solape). Corta el vinilo: Recorta la tira de papel adhesivo con las medidas obtenidas. Pega con cuidado: Ve despegando el protector del vinilo de a poco mientras lo pegas alrededor de la lata, alisando con los dedos o una tarjeta plástica para evitar burbujas de aire. Detalle opcional: Pega una banda fina de cuero sintético o cinta de color gris en la parte superior como remate.

Geometría neutra y bloques de color

Materiales



Lata limpia

Pintura en aerosol (o acrílica) blanco mate

Pintura en tono secundario (gris claro, beige o tono pastel apagado)

Cinta de enmascarar (pila o cinta de pintor)

Paso a paso

