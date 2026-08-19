Ideas DIY: Aprende cómo transformar latas en porta lápices estilo nórdico
Ideas DIY. Cómo reciclar latas y crear organizadores de escritorio de estilo nórdico.
El medio ambiente requiere de todos para su conservación. Contaminar es muy fácil y es por eso que hay que redoblar los esfuerzos para mantener limpio a nuestro planeta y, gracias a acciones como el reciclaje y la reutilización, se está haciendo mucho.
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El reciclaje y la reutilización no solo han motorizado la concientización sobre el cuidado de la Tierra, sino que fomentan la imaginación y creatividad. Las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son protagonistas en este sentido.
¿Cómo hacer un lapicero nórdico?
Quienes ya han experimentado con las ideas DIY saben que se trata de proyectos que invitan a crear objetos decorativos con nuestras propias manos y, por lo general, usando materiales reciclados. Al respecto, hoy te presentamos 3 propuestas para aprender a hacer un lapicero nórdico a partir del reciclado de latas.
@turu.latas Vuelven las clases y tener un #portalápices puede ser una excelente idea 😉 #latas #arteconlatas #turulatas ♬ Sunny Side of the Stream - Alan Gogoll
En este punto, hay que saber que reciclar latas de aluminio es fundamental porque es un material 100 % e infinitamente reciclable que no pierde sus propiedades en el proceso, lo que permite reducir drásticamente la extracción minera, la contaminación de los ecosistemas y la acumulación de residuos en vertederos. Además, desde la Universidad de Michigan señalan que reciclar este metal consume hasta un 95 % menos de energía y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje equivalente respecto a la producción de aluminio virgen desde cero.
De latas a lapicero nórdico
Los datos precedentes dan cuenta sobre los beneficios de reciclar latas de aluminio por lo que transformarlas en un porta lápices de estilo nórdico es un proyecto de ideas DIY fácil, económico y con un resultado sumamente elegante. A continuación, se detallan los procesos de 3 ideas simples y muy entretenidas:
Minimalista con soga de yute y detalles claros
Materiales
- Lata limpia
- Soga o hilo grueso de yute / algodón blanco
- Silicona caliente o pegamento universal
- Pintura acrílica blanca o beige pastel
Paso a paso
- Pinta la base: Pinta el tercio superior de la lata con acrílico blanco (puede requerir dos manos). Deja secar.
- Enrolla el yute: Desde la base inferior hasta cubrir los dos tercios de la lata, ve colocando puntos de silicona y enrollando la soga de forma apretada para que no queden espacios.
- El toque final: Para darle un contraste perfecto, puedes pegar una tira de cinta de enmascarar antes de pintar para lograr una línea de corte limpia entre la madera/fibra y el color blanco.
Simulación madera de abedul o roble claro
Materiales
- Lata limpia
- Papel autoadhesivo (vinilo) con diseño de madera clara (abedul, pino o roble claro)
- Regla y tijera/bisturí
Paso a paso
- Mide la lata: Mide el alto y el contorno de la lata (agrega 1 cm extra al contorno para el solape).
- Corta el vinilo: Recorta la tira de papel adhesivo con las medidas obtenidas.
- Pega con cuidado: Ve despegando el protector del vinilo de a poco mientras lo pegas alrededor de la lata, alisando con los dedos o una tarjeta plástica para evitar burbujas de aire.
- Detalle opcional: Pega una banda fina de cuero sintético o cinta de color gris en la parte superior como remate.
Geometría neutra y bloques de color
Materiales
- Lata limpia
- Pintura en aerosol (o acrílica) blanco mate
- Pintura en tono secundario (gris claro, beige o tono pastel apagado)
- Cinta de enmascarar (pila o cinta de pintor)
Paso a paso
- Base mate: Aplica una capa de pintura blanca mate a toda la lata como base.
- Delimita las formas: Una vez seca, usa la cinta de enmascarar para crear un patrón geométrico simple (por ejemplo, pintar la mitad inferior en diagonal o una franja central).
- Aplica el segundo color: Pinta la zona descubierta con el tono neutro o pastel.
- Despega la cinta: Retira la cinta suavemente antes de que la pintura se seque por completo para obtener bordes impecables.