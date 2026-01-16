Este es el mirador de cristal a 2600 metros de altura donde te mueves sobre las nubes

El Turismo es algo que ha sido propagado durante los últimos años para animar a las personas para conocer todo el país, por eso en esta oportunidad parece una excelente opción conocer este sitio donde es posible moverse entre las nubes. Por una módica cantidad, es posible entrar e incluso acampar allí, valiendo completamente la pena las vistas que pueden ofrecer. Esta es la información sobre el mirador que está a más de 2600 metros de altura.

¿Es en serio que puedes caminar sobre las nubes en este mirador?

Una atracción que no tiene tanta mediaticidad se encuentra a dos horas de Querétaro y se llama Campestre Pinal. Este espacio ha ganado popularidad por ser un sitio donde se sube la montaña, se encuentra el bosque y donde un mirador se convierte en una bellísima experiencia.

A casi 3000 metros de altura, este sitio ecoturístico cuenta con algunas posibilidades para disfrutar de la experiencia completa. La entrada te permite disfrutar del mirador, baños, hamacas, lámparas y seguridad total. Por ello, las personas que han ido indican que es un sitio bastante especial, pues la magia sucede cuando las nubes se vuelven protagonistas.

Aunque se debe aclarar que eso no sucede todos los días, el sitio se ha viralizado por las imágenes que se sacan desde ahí, donde las nubes dibujan imágenes impresionantes. Cuando las condiciones atmosféricas se reúnen, parece que estás flotando en el cielo. Por ello se recomienda ir en invierno… es decir entre noviembre y enero.

¿Cuánto cuesta ver nubes en este mirador de Querétaro?

Como ya se indicó, la dirección exacta está a dos horas de este estado del país. Son +200 de la Carretera Federal, número 120 San Juan del Río, Xilitla Puerta del Cielo, km 136, en Pinal de Amoles. Con un precio de 90 pesos, será posible acudir a todos los aspectos ya mencionados, incluso los niños menores de cinco años entran gratis.

Ahora, si se desea pagar por el camping, la cantidad asciende a 250 pesos y se indica llegar entre las 5:30 y las 18:00 horas, pues hay luz natural para instalarse. Incluso el personal puede ayudarte en ese horario en cualquier aspecto que necesites.