¡Respira profundo y voltea abajo! Los miradores de cristal que puedes visitar en Puebla

En los últimos años, en el estado de Puebla se ha popularizado un atractivo aparentemente “sencillo” pero irresistible y no apto para miedosos: los miradores de cristal, con piso transparente para que sientas como si estuvieras flotando. A continuación te mostramos los más famosos.

5 puentes de cristal que puedes visitar en Puebla

1. Mirador Paseo de la Barranca - Zacatlán de las Manzanas

Es un mirador volado con forma de herradura que te deja admirar la increíble Barranca de los Jilgueros, a aproximadamente 400 metros de altura. Todo lo que hay ante ti es un paisaje frondoso, que a menudo es cubierto por la neblina creando una atmósfera muy particular.

Se encuentra en el Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas, a 3 horas de CDMX, y el acceso es gratuito.

2. Mirador de Cascadas Las Brisas - Zacatlán de las Manzanas

También se ubica en Zacatlán, pero aquí la experiencia es un poco diferente, por lo que vale la pena conocer ambas. Este mirador de cristal permite apreciar en todo su esplendor la Cascada Las Brisas, con 350 metros de altura. El costo que debes pagar es de 100 pesos: 50 por acceso al parque natural y 50 por estar en el mirador.

3. Mirador de Cristal en Atlixco

Pocas veces tienes la oportunidad de admirar la inmensidad del Popocatépetl desde un mirador con piso transparente como el que hay aquí. Tiene forma circular y una pasarela voladiza, todo construido en el Cerro de San Miguel. Estarás flotando a 50 metros de altura.

Visitarlo es gratis, y Atlixco se encuentra a 2 horas y media desde CDMX.

4. Mirador de la Cruz Celestial - Xicotepec

Hay que subir un total de 746 escalones para llegar a la ubicación del Mirador de la Cruz Celestial, a 30 metros de altura y en la cima del Cerro Coxolitepetl. Sobre él hay una cruz monumental hecha de acero y cristal.

El Pueblo Mágico de Xicotepec está a 3 horas de CDMX, y el acceso al mirador de piso transparente es gratuito.

5. Mirador de Acolhua

Su altura se acerca a los 370 metros, pero superar el miedo vale la pena con la vista ante ti, en lo más alto del Cerro Acolhua. Se localiza en la comunidad de Tenamigtic, en el municipio de Ixtacamaxtitlán; llegar a este punto de la Sierra Norte de Puebla toma cuatro horas desde la Ciudad de México.