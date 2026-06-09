Las playas mágicas de México que brillan de noche y parecen sacadas de otro planeta

Algunas costas mexicanas ofrecen una experiencia que parece propia de la ciencia ficción: durante la noche, el agua se ilumina con destellos azules que acompañan el movimiento de las olas, los peces o incluso el paso de las personas. Este fenómeno natural, conocido como bioluminiscencia, convierte ciertos destinos en escenarios que recuerdan paisajes de otro planeta. Aquí las playas mexicanas donde puedes observar esta joya natural.

Dónde ver bioluminiscencia en México: los destinos más impresionantes

Laguna de Manialtepec, ubicada cerca de Puerto Escondido, Oaxaca

Figura entre los sitios más conocidos para apreciar este fenómeno. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que este ecosistema combina agua dulce, salada y termal a lo largo de aproximadamente 15 kilómetros. Esta condición favorece la presencia de dinoflagelados, microorganismos responsables de los destellos luminosos.



Lagunas de Chacahua, dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, en Oaxaca

La Secretaría de Turismo estatal informa que los recorridos nocturnos permiten apreciar la luminosidad natural sobre la superficie lagunar. Este parque cuenta con más de 14 mil 800 hectáreas de humedales, dunas, selvas y cuerpos de agua que sostienen una gran diversidad biológica.

Oaxaca es uno de los estados que más playas con bioluminiscencia tiene.

Isla de Holbox

Este sitio también atrae visitantes interesados en este espectáculo. Diversas guías turísticas y reportes especializados citados por El País coinciden en que las mejores condiciones suelen presentarse entre junio y agosto.

Cuál es la mejor época para ver bioluminiscencia en México

La presencia de estos destellos depende de factores ambientales muy específicos. De acuerdo con información especializada sobre Manialtepec, las noches cercanas a luna nueva ofrecen mejores resultados porque la ausencia de luz lunar incrementa el contraste visual del fenómeno.

La iluminación artificial también influye de forma importante. Expertos y operadores turísticos recomiendan alejarse de zonas urbanas, muelles iluminados y complejos hoteleros para aumentar las posibilidades de observación. En sitios como Holbox y Chacahua, muchas excursiones se realizan en áreas con mínima contaminación lumínica.

Holbox también es una de las playas más anheladas por los turistas.

¿El motivo? Científicamente se dice que este espectáculo involucra sustancias llamadas luciferina y luciferasa. Cuando los microorganismos reciben un estímulo mecánico, estas moléculas desencadenan una reacción química capaz de producir energía luminosa visible para el ojo humano. Investigaciones citadas por Fundación UNAM y recopiladas por El País indican que este mecanismo aparece en numerosos organismos marinos alrededor del planeta.

Aunque las fotografías suelen mostrar escenarios intensamente brillantes, la intensidad real cambia según la concentración de microorganismos, las condiciones meteorológicas y la fase lunar. Por esa razón, los especialistas recomiendan consultar pronósticos locales y elegir noches oscuras para incrementar las probabilidades de contemplar el fenómeno.