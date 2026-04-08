El pueblo de México que te ofrece conocer la cultura japonesa en medio de un oasis y sin salir del país

México recibe con los brazos abiertos tanto a los nacionales como a los extranjeros, y prueba de ello son los 3 lugares donde te regalan café, dulces tradicionales y quesos. Pero a aproximadamente 2 horas de distancia de la CDMX se ubica un pueblo que te ofrece conocer la cultura japonesa en medio de un oasis y sin salir del país.

Japoneza Retreat es el lugar donde te sentirás en Japón, ya que este hotel surgió con la idea de entrelazar la cultura asiática y la mexicana, a fin de crear espacios únicos y acogedores. Por si fuera poco, este establecimiento se ubica en una zona predilecta, rodeada de naturaleza con paisajes majestuosos que te transmitirán paz y tranquilidad. Este es el Pueblo Mágico de México donde puedes consumir alcohol en la calle durante 24 horas sin que te arresten.

Japoneza Retreat es el lugar donde te sentirás en Japón, ya que este hotel surgió con la idea de entrelazar la cultura asiática y la mexicana.|Japoneza Retrea

Este hotel boutique ofrece varias casas de hospedaje, entre ellas la llamada Nakamura, la que está inspirada y diseñada bajo un estilo japonés. Cuenta con 4 habitaciones y es ideal para relajarte mientras aprecias el maravilloso paisaje.

Las amenidades que ofrece Japoneza Retreat

Japoneza Retreat ofrece actividades en medio del oasis, como lo son paseos a caballo hacia la laguna que se ubica en la zona. Asimismo, puedes apreciar el paisaje de esta zona desde una perspectiva diferente, como lo es en un globo aerostático.

Pero si lo que buscas es relajarte y escapar por unos días del bullicio de la ciudad, el hotel boutique cuenta con personas capacitadas para ofrecerte los mejores masajes del condado y tratamientos que requieras.

Cabe mencionar que el hospedarse en este lugar es un lujo, ya que por noche ronda los 4 mil pesos, pero hay otras opciones que van desde los 15 mil hasta los casi 64 mil pesos por 3 días, aunque ello varía según el número de habitantes que se pueden alojar y las diferentes amenidades.

El hotel Japoneza Retreat se ubica en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, pero también en el sur del país, en Mérida, Yucatán.