El Pueblo Mágico de Puebla donde el café es más delicioso y la comida más hogareña

Puebla tiene varios lugares maravillosos que son dignos de visitar, aunque sea una vez en la vida, pero entre esos destaca un Pueblo Mágico donde el café es más delicioso y la comida hogareña, ya que su clima lo amerita. Conoce la región de México que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Cuetzalan es el Pueblo Mágico de Puebla donde se puede degustar un buen café, ya que en la zona se cultiva el grano verde. Antes de llegar al rinconcito de México, se ubica la finca Reserva Azul, lugar en el que podrás observar el proceso cafetalero. Este es el lugar del país que es difícil de acceder, pero ideal para hacer fotos.

En Cuetzalan se cultiva grano de café, por lo que es ideal para degustar esta bebida.|Visit México

De acuerdo con un artículo del portal México Desconocido, en Cuetzalan explican cómo se muele y tuesta el grano. Incluso, podrás ser uno de los afortunados de tomar una cata y probar el mejor café de la región. Por si fuera poco, este lugar ofrece hospedaje, donde podrás apreciar la sierra de Puebla.

¿Qué comer en Cuetzalan?

La gastronomía de Cuetzalan es única, pues combinan elementos indígenas y españoles para hacer sus platillos tradicionales que, al comerlos, te sentirás como en casa. En este Pueblo Mágico puedes degustar la cecina ahumada acompañada con hongos, así como:



Tlacoyos

Pipían ranchero

Sopa de guías de chayote

Tamales de frijol

Chuleta de piña, naranja y miel

Xoco atol (atole de maíz fermentado).

En el pueblo de Cuetzalan se pueden recorrer sus calles empedradas junto a las mujeres nahuas, oriundas de la región. Además, podrás apreciar el ritual de la Danza de los Voladores. En cambio, si te gusta la aventura, en los alrededores hay cuevas y cascadas.

Cuetzalan se ubica en la Sierra Norte de Puebla y, debido a su clima húmedo, llueve gran parte del año, por lo que llega a cubrirse de neblina. Cabe mencionar que el Pueblo Mágico se encuentra a más de 3 horas de distancia de la capital poblana, mismo tiempo de recorrido que de Xalapa, Veracruz, y de Tlaxcala.