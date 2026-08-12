Como en clase de MasterChef 24/7: la receta de tortilla de patata de la Chef Isabel Carvajal

Si hay un platillo que demuestra que con ingredientes sencillos se puede preparar algo delicioso, esa es la tortilla de patata. En MasterChef 24/7, la Chef Isabel Carvajal, "Maestra del fuego" en el reality culinario, compartió con los cocineros y en las redes sociales una versión casera que combina papas, huevo, cebolla y chorizo fresco para conseguir una preparación abundante y llena de sabor. Esta es la receta como la viste en clase.

MasterChef 24/7: la receta de tortilla de patata de la Chef Isabel

Esta receta de tortilla de patata con chorizo y cebolla es ideal para preparar en casa, ya sea como plato principal, para el desayuno o incluso para compartir durante una reunión. La clave está en cocinar las papas lentamente, integrar correctamente todos los ingredientes y darle la vuelta a la tortilla cuando esté casi cuajada.

Ingredientes:



5 papas medianas

8 huevos

200 g de chorizo fresco

1 cebolla grande en juliana

100 ml de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación:



Pela y corta las papas en láminas finas. Fríelas lentamente en aceite hasta que estén suaves, sin dorarlas demasiado. En otra sartén, sofríe la cebolla hasta caramelizar ligeramente. Agrega el chorizo desmenuzado y cocina hasta que esté dorado. Escurre el exceso de aceite de las papas. Bate los huevos con sal y pimienta. Incorpora las papas, la cebolla y el chorizo. Cocina la mezcla en una sartén antiadherente a fuego medio. Cuando esté casi cuajada, dale la vuelta con ayuda de un plato. Cocina 2-3 minutos más hasta obtener el punto deseado.

Uno de los aspectos a destacar de esta receta de la Chef Isabel Carvajal es no apresurar la cocción de las papas. Freírlas lentamente permite que queden suaves sin dorarse demasiado, lo que ayuda a conseguir una tortilla de textura más agradable. También es importante controlar el fuego al momento de cocinarla. Un flama media permite que el huevo cuaje poco a poco y evita que la parte exterior se queme antes de que el interior esté listo.

Finalmente, al darle la vuelta, utiliza un plato ligeramente más grande que la sartén y realiza el movimiento con decisión para evitar que la tortilla se rompa.

La tortilla de patata con chorizo y cebolla de la "Maestra del fuego" es una opción sencilla para llevar un poco del estilo de MasterChef México 2026 a la cocina de casa. Con papas, huevo y algunos ingredientes básicos puedes conseguir un platillo casero, abundante y perfecto para servir caliente.

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