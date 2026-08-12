Como en clase de MasterChef 24/7: la receta de tortilla de patata de la Chef Isabel Carvajal
La “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7 compartió una de las recetas que mostró a los cocineros.
Si hay un platillo que demuestra que con ingredientes sencillos se puede preparar algo delicioso, esa es la tortilla de patata. En MasterChef 24/7, la Chef Isabel Carvajal, "Maestra del fuego" en el reality culinario, compartió con los cocineros y en las redes sociales una versión casera que combina papas, huevo, cebolla y chorizo fresco para conseguir una preparación abundante y llena de sabor. Esta es la receta como la viste en clase.
MasterChef 24/7: la receta de tortilla de patata de la Chef Isabel
Esta receta de tortilla de patata con chorizo y cebolla es ideal para preparar en casa, ya sea como plato principal, para el desayuno o incluso para compartir durante una reunión. La clave está en cocinar las papas lentamente, integrar correctamente todos los ingredientes y darle la vuelta a la tortilla cuando esté casi cuajada.
Ingredientes:
- 5 papas medianas
- 8 huevos
- 200 g de chorizo fresco
- 1 cebolla grande en juliana
- 100 ml de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
Preparación:
- Pela y corta las papas en láminas finas.
- Fríelas lentamente en aceite hasta que estén suaves, sin dorarlas demasiado.
- En otra sartén, sofríe la cebolla hasta caramelizar ligeramente.
- Agrega el chorizo desmenuzado y cocina hasta que esté dorado.
- Escurre el exceso de aceite de las papas.
- Bate los huevos con sal y pimienta.
- Incorpora las papas, la cebolla y el chorizo.
- Cocina la mezcla en una sartén antiadherente a fuego medio.
- Cuando esté casi cuajada, dale la vuelta con ayuda de un plato.
- Cocina 2-3 minutos más hasta obtener el punto deseado.
Uno de los aspectos a destacar de esta receta de la Chef Isabel Carvajal es no apresurar la cocción de las papas. Freírlas lentamente permite que queden suaves sin dorarse demasiado, lo que ayuda a conseguir una tortilla de textura más agradable. También es importante controlar el fuego al momento de cocinarla. Un flama media permite que el huevo cuaje poco a poco y evita que la parte exterior se queme antes de que el interior esté listo.
Finalmente, al darle la vuelta, utiliza un plato ligeramente más grande que la sartén y realiza el movimiento con decisión para evitar que la tortilla se rompa.
La tortilla de patata con chorizo y cebolla de la "Maestra del fuego" es una opción sencilla para llevar un poco del estilo de MasterChef México 2026 a la cocina de casa. Con papas, huevo y algunos ingredientes básicos puedes conseguir un platillo casero, abundante y perfecto para servir caliente.
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