Al hablar de lugares con paisajes hermosos y enorme riqueza natural, México tiene varias opciones que cumplen con estas características, volviéndose de los favoritos entre los viajeros. Y cuando se trata de vistas inigualables, pero que no es tan concurrido, en Nayarit hay un pueblo que resguarda escenarios que hasta parecen irreales.

Estamos hablando de Santa María del Oro, en Nayarit, que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, es un pueblito que no tiene la fama que se merece. Por lo que es de esos destinos que no pueden dejarse pasar cuando se buscan experiencias que salgan de lo tradicional y que reflejen el esplendor que hay oculto en el país.

¿Por qué los paisajes en Santa María del Oro son lo mejor de Nayarit?

A menos de 30 minutos desde Tepic, se ubica el municipio de Santa María del Oro, un sitio conocido por la imponente laguna que hay justo en medio de sus áreas naturales. Y si bien ya es un paisaje imponente por sí mismo, su inmensidad tiene algo todavía más fascinante, pues este cuerpo acuífero es un "lago cráter".

En Santa María del Oro hay un “lago cráter”|Secretaría de Turismo

Esto significa que sus más de 60 metros de profundidad están formados por restos de piedra volcánica, según datos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y entre los cambios que experimenta a lo largo del año como consecuencia del clima, es que el color del agua va cambiando de intensidad, así que dependiendo de la época en la que se visite, el paisaje siempre será distinto.

¿Qué hacer en Santa María del Oro? Los imperdibles al ir a este pueblo de México

Al elegir el poblado de Santa María del Oro para pasar unas buenas vacaciones, resulta sumamente funcional armar un itinerario que permita conocer todos los atractivos del lugar en poco tiempo. De esta manera, se tendrá tiempo suficiente para ir al "lago cráter" de México y también de gozar toda la oferta turística que distingue a la región.

De acuerdo con las recomendaciones de México Desconocido de la Secretaría de Turismo, los planes obligatorios en este destino de Nayarit, son:

