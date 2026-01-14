El pueblo de Puebla que tiene el hospedaje más barato de la zona y es hermoso, según la IA

Puebla tiene un pueblo donde el hospedaje es el más barato de la zona y es ideal para visitar durante este fin de semana, ya que se ubica en una zona montañosa, ideal para los amantes del clima gélido. Este rinconcito se ubica a poco más de 3 horas de la capital poblana, pero si te quieres arriesgar y adentrarte más adentro, Cuetzalan es ideal para ello .

La IA eligió a Tetela de Ocampo como el pueblo con el hospedaje más barato, pues hay opciones desde 400 pesos por noche, sin duda una gran oferta. Lo anterior, ya que también hay cabañas con un costo alto, debido a que se encuentran a las afueras del municipio y son una de las partes turísticas. Conoce el lugar de Puebla que tiene las casas más calientitas para enero y febrero.

Tetela de Ocampo cuenta con hospedajes de 400 pesos por noche.|@TetelaDeOcampo_

De acuerdo con una plataforma de alojamiento, el precio de las cabañas va desde los 2,000 pesos por noche hasta los 3,500 pesos, dependiendo la capacidad y la cantidad de personas que pernoctaran en el lugar.

Así es Tetela de Ocampo, pueblo de Puebla

Tetela de Ocampo es una joya escondida en Puebla, pues el pueblo fue fundado en 1219. Debido a su ubicación montañosa lo convierte en un atractivo para los amantes de lo extremo, pues las personas acuden a practicar ciclismo de montaña, rappel y alpinismo en el Cerro de los Frailes y otros cañones de la zona. Según el portal Visit México, estas son las cosas por hacer y sus atractivos:



Cascadas del Aconco

Cascadas de Carreragco

Museo de los Tres Juanes

Iglesia de Santa María de la Asunción

Casa Museo Posada Olayo

Casa Museo Tlapalcalli

La gastronomía de Tetela es única y digna de probar por lo menos una vez en la vida. Lo que destaca de este rinconcito son las gorditas de alverjón y los tamales de hoja de milpa. Cabe destacar que hay salidas a este pueblo desde la CDMX, con una duración de trayecto de alrededor 4 horas.