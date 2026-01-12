El pueblo de Puebla que tiene las casas y hoteles más calientitos para enero o febrero, según la IA

Cuando el frío del invierno se hace sentir, encontrar un destino acogedor se vuelve prioridad. La inteligencia artificial (IA) analizó factores como clima, temperatura promedio y tipo de hospedaje para revelar cuál es el pueblo de Puebla con las casas y hoteles más calientitos para disfrutar enero o febrero, ideal para una escapada cómoda, cálida y llena de encanto.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, actualmente este sitio es Atlixco, el cual cuenta con un clima templado y días soleados. Este Pueblo Mágico recibe a los turistas con mucho color, viveros por todas partes y una vista al Popocatépetl que se disfruta mil veces más cuando no estás tiritando.

¿Cuál es la temperatura promedio en Atlixco durante el invierno?

Según el portal especializado AccuWeather, durante el invierno, las temperaturas suelen mantenerse entre los 11 °C y 24 °C, una franja más que cómoda para caminar, recorrer jardines o pasear sin ese golpe helado típico de otros destinos serranos.

Asimismo, desde la Secretaría de Turismo mencionaron que este lugar está ubicado a 1.830 m de altitud, tiene un clima templado y cálido, subhúmedo y con lluvias en verano, siendo la receta perfecta para descansar sin congelarte.

¿Qué puedes hacer en Atlixco, Puebla?

Hay mucho por hacer si buscas clima agradable, naturaleza, cultura y buena comida. Estas son algunas de las experiencias imperdibles, según México Desconocido:

