Esta es la playa de Oaxaca que suele estar más llena de gente en Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa 2026 están próximas a empezar y, conforme la fecha se acerca, los destinos turísticos de México van llenándose de visitantes. Y es muy común que lugares con playa se vuelvan el punto de encuentro para muchos viajeros, e incluso hay una zona de Oaxaca que presenta afluencia máxima durante estos días.

Se trata de Zicatela, en Puerto Escondido, que tiene muy buena fama gracias a sus hermosos paisajes, razones por las que tantas personas quieren tomarse un descanso ahí, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Así que usualmente en esta temporada se vuelve casi una "misión imposible" encontrar hospedajes y siempre hay mucha gente en las calles.

La playa Zicatela es uno de los destinos más visitados en Oaxaca durante Semana Santa|Creative Commons / ¡Gzzz!

¿Qué hacer en Zicatela? 3 planes imperdibles si vas a la playa de Oaxaca en Semana Santa 2026

Ubicada a poco más de 20 minutos desde el centro de Puerto Escondido, Zicatela es una playa con mar abierto donde se pueden pasar vacaciones de pura relajación. De acuerdo con información del programa Destinos México de la Secretaría de Turismo, es una parada obligatoria si se quiere conocer el esplendor del mar en Oaxaca y hay muchísimo por descubrir.



Surfear en las olas.

Comer mariscos frescos.

Hacer pesca recreativa.

El surf es uno de los aractivos principales para los turistas en la playa de Zicatela, Oaxaca|Secretaría de Turismo

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las fechas oficiales para Semana Santa en 2026 son del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Mientras que en el calendario escolar avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se considera el periodo vacacional del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, por lo que depende del lugar de trabajo y estudios cuáles serán todos los días libres.

Así que es importante tomar esto en cuenta al planificar el viaje a alguna playa de Oaxaca, teniendo presente que incluso desde una semana antes y una semana después, el flujo de visitantes puede seguir siendo alto. De modo que lo mejor es agendar el alojamiento con al menos tres semanas de anticipación y tener un "plan B" en caso de no encontrar dónde quedarse en Zicatela, pudiendo ser otros malecones de Puerto Escondido.