El estado de Oaxaca posee varios lugares reconocidos como Pueblo Mágico, rincones que aguardan un sinfín de experiencias culturales y gastronómicas imperdibles. Entre estos fascinantes destinos, hay uno que tiene un hotel que es muy bonito, pero que es poco conocido para los visitantes y lo vuelve una alternativa idónea para quienes buscan algo discreto.

Se trata de Capulálpam de Méndez, que está muy cerca de la sierra norte y que resguarda muchas aventuras para los turistas que lo eligen para pasar unas vacaciones. El alojamiento en cuestión es Hotel Chorromonte, que es uno de los más bonitos que hay y todavía no está saturado, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, ofreciendo así la posibilidad de descansar plácidamente.

Secretaría de Turismo El Pueblo Mágico de Capulálpam de Méndez en Oaxaca es una visita obligatoria al ir a este estado

¿Cuánto cuesta quedarse una noche en el hotel más lindo de Capulálpam?

Lo mejor de todo, es que aunque este alojamiento es atractivo en cuanto a cómo luce y las comodidades que ofrece, también es bastante accesible y tiene un buen equilibrio calidad - precio. De acuerdo con la información de sus sitios web y otras páginas especializadas en hospedajes, la noche en el hotel más bonito de Capulálpam va de los 600 pesos a los mil 200 pesos mexicanos.

Este presupuesto depende del tipo de habitación elegida, pues hay desde dobles hasta matrimoniales. Así que en la conversión actual a dólares, el estimado es de 32.50 dólares a 65 dólares, sin considerar amenidades adicionales o servicio al cuarto, que se cobran por separado.

Pueblos Mágicos México Desconocido Este alojamiento en Oaxaca se ubica en la sierra y tiene balcones para gozar de unas vistas maravillosas

Mientras que las razones por las que este lugar es perfecto para descansar al viajar a Pueblo Mágico de Oaxaca, está el hecho de que posee una ubicación privilegiada que permite disfrutar de los paisajes boscosos y la neblina de la sierra, aspectos que la Secretaría de Cultura señala como los principales atractivos de Capulálpam de Méndez.

¿Cuántos destinos nombrados como Pueblo Mágico hay en Oaxada?

Para 2025, Oaxaca está en el listado de estados de México que albergan estos destinos repletos de historia y con seis lugares en la categoría de Pueblo Mágico. Los otros puntos que no debes perder de vista en tus próximas visitas para tener un viaje con experiencias inolvidables, son:

