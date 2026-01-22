3 Pueblos Mágicos ideales para las vacaciones Semana Santa 2026: desde fiesta hasta relajación total

Aunque todavía falta para las vacaciones de Semana Santa 2026 , nunca está de más ir pensando a dónde ir para descansar un rato y desconectarte de la rutina. Y para los que quieren destinos nacionales, existen 3 Pueblos Mágicos que son ideales para un viaje completo, ya sea que vayas en el "mood" de salir de fiesta o si simplemente quieres conocer nuevos lugares.

Taxco de Alarcón

Ubicado en Guerrero, este sitio es conocido por sus impresionantes vistas, hermosa arquitectura y riqueza cultural, que incluye la producción de plata. Esta es una buena alternativa si quieres pasar un rato tranquilo, ya que el ambiente es familiar, pero aun así hay bares y terrazas para una salida nocturna.

Taxco de Alarcón es uno de los Pueblos Mágicos que debes visitar en Semana Santa 2026|Secretaría de Turismo

De acuerdo con información de México Desconocido, si vas a Taxco de Alarcón, no te puedes perder una visita al mural de Juan O' Gorman y pasear por los callejones que hay cerca de la Plaza Borda (y terminar comiendo en un restaurante local).

Bacalar

Si lo que quieres es disfrutar de la playa, los atardeceres y buenas fiestas, entonces Bacalar podría ser el indicado. Este es uno de los Pueblos Mágicos que resguarda Quintana Roo y ha ganado muchísima popularidad por sus preciosos paisajes naturales.

Bacalar es uno de los Pueblos Mágicos que debes visitar en Semana Santa 2026|Secretaría de Turismo

También es el preferido de los amantes de lo extremo, ya que se puede pasear por sus lagunas usando veleros, kayaks o catamaranes. Las recomendaciones de la Secretaría de Turismo destacan el Museo del Fuerte de San Felipe y maravillarte los cenotes de agua transparente como una visita obligatoria en Bacalar.

Valle de Bravo

Un destino que fusiona el ambiente familiar con un espíritu muy agradable para las vacaciones, es Valle de Bravo, que se encuentra en el Estado de México, aproximadamente a dos horas desde la CDMX. Aquí los paisajes verdosos y áreas naturales son de los principales atractivos, mismos que se suman con los planes para aventureros como volar en parapente o ir a un temazcal.

Valle de Bravo es uno de los Pueblos Mágicos que debes visitar en Semana Santa 2026|Secretaría de Turismo

Por la tarde - noche, los restaurantes, cafeterías y bares se llenan de visitantes y locales, así que se puede pasar un rato ameno entre buenas bebidas y comida rica. Y por si fuera poco, la SECTUR destaca que este es un sitio que tiene clima templado todo el año, así que no tendrás que sufrir por temperaturas extremas .

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Este 2026, Semana Santa cae entre finales de marzo y principios de abril. Las conmemoraciones estarán distribuidas de la siguiente manera:



Domingo de Ramos : 29 de marzo.

: 29 de marzo. Jueves Santo : 2 de abril.

: 2 de abril. Viernes Santo : 3 de abril.

: 3 de abril. Domingo de Resurrección: 5 de abril.

No obstante, el calendario escolar considera este periodo vacacional del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril. Por lo que es importante considerar que en estos días habrá mayor afluencia en los destinos turísticos y podría extenderse incluso hasta la quincena.

Así que sin importar a cuál de estos Pueblos Mágicos quieres irte de viaje, lo mejor es organizarte con tiempo. Esto te ayudará a no tener complicaciones al momento de reservar vuelos y hospedaje, además de que dará margen para que hacer un itinerario que considere todas las atracciones de tu interés.