El Pueblo Mágico del Estado de México que es cálido en invierno, ideal para personas de la tercera edad, según la IA

A pesar de la "mala fama" que se le ha hecho, el Estado de México tiene mucho que ofrecer en cuanto a turismo. Prueba de ello, los 12 lugares que tienen la categoría de Pueblo Mágico y que resulta imperdible conocer, incluyendo un destino que tiene climas cálidos y es idóneo para viajar con personas de la tercera edad.

Se trata de Malinalco, conocido por sus vistas preciosas, su ambiente bohemio y el ambiente comodísimo que permanece todo el año, cuando otros sitios se "congelan" con las bajas temperaturas. Es por esto que es una buena alternativa de viaje cuando se busca dónde pasar unas vacaciones muy agradables, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Secretaría de Cultura y Turismo Malinalco es un Pueblo Mágico ideal para viajar con adultos mayores

¿Cómo es el clima en Malinalco? Por esto es el destino preferido para adultos mayores

Al momento de elegir el próximo destino para ir de viaje, un aspecto que sí o sí tiene que considerarse, es el clima, pues en parte de esto dependerá qué tan conveniente es para ciertos visitantes. En el caso de los adultos mayores, usualmente se buscan opciones agradables, ni tan fríos ni tan calurosos, y aquí es donde Malinalco destaca como la mejor apuesta.

Y es que incluso en invierno el ambiente es cálido, pero sin llegar a ser extremo. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, la temperatura en este Pueblo Mágico del Estado de México es de entre 18° C a 24° C. Además, por su ubicación entre montañas y zonas verdosas, se siente mucho más amigable para salir a cualquier hora del día sin tener que preocuparse por nada más que disfrutar.

Secretaría de Turismo En Malinalco hay un clima muy agradable casi todo el año

¿Qué hacer en Malinalco? Los imperdibles en este Pueblo Mágico del Estado de México

Si ya te decidiste por Malinalco como tu siguiente parada para ir de vacaciones, entonces puedes comenzar a armar un itinerario con todos los planes que harán de tu visita algo completamente inolvidable. Lo mejor es que casi todas estas alternativas son accesibles para personas de cualquier edad, así que no será un problema si vas con niños o adultos mayores.

Los atractivos imperdibles en este Pueblo Mágico del Edomex, según la SECTUR, son:



Ir a las Capillas de Barrio en una "chicharra", nombre con el que se le conoce a los mototaxis.

Dar un paseo por su plaza principal y tomar un delicioso café (frío o caliente).

Pasear por el mercado de la calle Juárez para comer tacos y llevarte recuerditos artesanales.

Conocer sus iglesias y construcciones antiguas.

Destinos México SECTUR Este Pueblo Mágico del Estado de México ofrece numerosos atractivos turísticos

Así que ya lo sabes, si estás pensando en darle una oportunidad a Malinalco y quieres un clima ameno para personas de la tercera edad, este destino en el Estado de México es una excelente opción.