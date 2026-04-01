La playa de Puerto Vallarta que casi nadie visita y no está llena de turistas

Puerto Vallarta es uno de los destinos predilectos para ir un fin de semana o vacacionar, como lo es en esta Semana Santa, festividad que se celebra en México, pero no es así en un país de Latinoamérica. Es en esta región de Jalisco donde hay una playa que casi nadie visita y no está llena de turistas, por lo que es ideal para disfrutar sin tanto bullicio.

Playa Las Gemelas es un lugar que es muy poco visitado, pero no por ello es una mala opción para vacacionar, ya que es un diamante en bruto que muchas personas aún no descubren. Esta región se caracteriza por sus aguas verdeazuladas y una fina arena ambarina. Además, es ideal para realizar actividades acuáticas, debido a su suave oleaje. Este es el Pueblo Mágico de México que es casi imposible recorrer en coche, pero perfecto para caminar.

Las Gemelas es la playa que es considerada el secreto mejor guardado de Puerto Vallarta.|Puerto Vallarta

De acuerdo con el portal Visita Puerto Vallarta, esta playa no cuenta con servicios a la redonda, aunque ello se suple con la vista que podrás disfrutar del Parque Nacional Marino Los Arcos, que se ubica a tan solo unos cuantos minutos de Las Gemelas.

Lo que debes saber de Las Gemelas, playa escondida de Puerto Vallarta

Playa Las Gemelas es considerado el secreto mejor guardado de Puerto Vallarta, ya que es el lugar idóneo para las personas que buscan conectar con la naturaleza, relajarse y escapar del bullicio de la ciudad.

Esta playa de Jalisco se ubica a tan solo 15 minutos en auto del centro de Puerto Vallarta, aunque su acceso no es nada fácil, puesto que en el camino se ubican edificios de condominios y hoteles.

Las actividades por hacer en este lugar mágico son nadar en sus aguas calmadas, así como practicar esnórquel, buceo y bodyboard, o simplemente tomar el sol recostado en su arena dorada.

Es importante mencionar que esta playa es muy limpia, por lo que se recomienda recoger sus desechos antes de partir, con el objetivo de conservarla y cuidarla para que siga siendo el secreto mejor guardado de Puerto Vallarta.