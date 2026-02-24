Este es el lugar que tiene zonas arqueológicas y balnearios en Hidalgo

Uno de los destinos que ha tomado mucha fuerza en los últimos años entre los turistas mexicanos, es el estado de Hidalgo, el cual se ha convertido en un destino turístico muy popular, ya que el lugar ofrece experiencias culturales y de descanso al mismo tiempo.

Uno de los sitios poco conocidos y que alberga grandes lugares en el municipio Tecozautla, el cual cuenta con el nombramiento de Pueblo Mágico, siendo un destino con muchas actividades para todos sus visitantes, ya que se puede caminar entre los vestigios de culturas prehispánicas y a pocos minutos de ellas, meterse a nadar a las pozas de aguas cristalinas, el lugar perfecto para pasar un fin de semana en familia.

Conoce el Pueblo Mágico de Tecozautla

Tecozautla cuenta con una zona arqueológica que se ha convertido en algo espectacular para los visitantes. Nos referimos al lugar conocido como El Pañhú, en el cual vivió la cultura Xajay, la cual es considerada por los expertos como la antecesora de los Otomí.

El lugar tiene una vista panorámica desde sus pirámides, las cuales están dedicadas al Sol y a la Luna. Al caminar por sus plazas se pueden ver grabados en piedra, los cuales son un reflejo de las culturas que habitaron nuestro país hace cientos de años.

También tiene una gran opción de balnearios y parques acuáticos de aguas termales, los cuales complementan la experiencia de los turistas. Tiene algunos manantiales naturales, donde el agua nace a temperaturas que rondan entre los 35 y 38 grados centígrados.

Sin embargo, tiene otros lugares que cuentan con albercas con olas y toboganes para la diversión familiar, lo mejor para millones de personas, es que este lugar se encuentra a pocas horas de la Ciudad de México en carro.

