5 Pueblitos mágicos cerca de la CDMX para disfrutar el primer puente vacacional de 2026 según la IA

Con la llegada del primer puente vacacional de 2026, muchos viajeros buscan escapar del ritmo acelerado de la Ciudad de México sin alejarse demasiado. La buena noticia es que, a pocas horas de la capital, existen pueblitos mágicos que combinan descanso, naturaleza, historia y gastronomía, ideales para una escapada corta pero memorable . De acuerdo con recomendaciones basadas en tendencias de viaje y la IA (Inteligencia Artificial) estos destinos destacan como opciones perfectas para aprovechar al máximo un fin de semana largo sin complicaciones y sin gastar demasiado.

1.- Tepoztlán, Morelos

Tepoztlán es uno de los pueblos mágicos más emblemáticos para quienes viven en la CDMX. A poco más de una hora y media en auto, este destino combina espiritualidad, gastronomía y naturaleza. Su mercado tradicional es famoso por los antojitos y productos artesanales, mientras que la subida al Cerro del Tepozteco ofrece vistas espectaculares de todo el valle.

2.- Valle de Bravo, Estado de México

Ideal para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre, Valle de Bravo destaca por su lago Avándaro, donde se pueden practicar kayak, paseos en lancha o simplemente disfrutar de atardeceres frente al agua. Además, el parapente y las caminatas por los bosques cercanos lo convierten en un destino activo. Su centro histórico destaca por su amplia variedad de cafeterías que podrás disfrutar con este clima frío.

3.- Malinalco, Estado de México

Malinalco es un pueblo mágico con una historia profunda y un entorno natural espectacular. Conocido por su zona arqueológica excavada directamente en la roca, ofrece también rutas de ecoturismo, tirolesas y temazcales.

4.- Huasca de Ocampo, Hidalgo

Este pueblo mágico, parte del Corredor de la Montaña, es perfecto para quienes quieren explorar naturaleza e historia. Huasca de Ocampo es famoso por sus Prismas Basálticos, formaciones geológicas únicas que se pueden visitar con guías locales.

5.- El Oro, Estado de México

Un destino ideal para una escapada relajada desde la CDMX, El Oro combina historia minera con naturaleza y arquitectura tradicional. El Teatro Juárez y el Museo de la Minería son paradas obligadas, mientras que sus lagos y senderos ofrecen espacios para actividades al aire libre o simplemente descansar.

Ya sea que busques cultura, aventura, paisajes naturales o simplemente un respiro del ritmo urbano, estos pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México son opciones ideales para aprovechar al máximo el primer puente vacacional de 2026 que inicia para muchos este 30 de enero y concluye el 2 de febrero.