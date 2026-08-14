Viajeros expertos coinciden: “Debes ponerle cinta adhesiva a las ruedas de las maletas por esta razón”

Poner cinta adhesiva en las ruedas de las maletas puede ayudar a protegerlas del desgaste, la suciedad y los residuos que encuentran durante un viaje . Este sencillo truco funciona como una barrera temporal entre las ruedas y el suelo, pero sus beneficios van más allá de mantenerlas limpias. La clave está en saber qué tipo de cinta usar y cómo colocarla correctamente.

Los expertos en viajes consultados por LA NACION señalan que las ruedas son una de las partes que más sufren durante el traslado, ya que tienen contacto constante con diferentes superficies. Por ello, recomiendan cubrirlas con cinta para reducir el desgaste y prolongar su vida útil, además de facilitar su limpieza después de cada viaje.

El consejo resulta especialmente útil para quienes viajan con frecuencia y utilizan la misma maleta durante años. Aeropuertos, calles, estaciones, hoteles y superficies irregulares pueden acumular polvo, arena y suciedad en las ruedas, elementos que con el tiempo pueden afectar su funcionamiento y hacer que giren con mayor dificultad.

Ventajas de ponerle cinta adhesiva a las ruedas de las maletas

Una de las principales ventajas es que la cinta funciona como una capa protectora que recibe parte de la fricción y la suciedad antes de que llegue directamente a la rueda. Así, al terminar el viaje, basta con retirar el material para eliminar buena parte de los residuos acumulados.

Además, el truco puede ayudar a mantener más limpias las superficies de la casa. The Economic Times señala que las ruedas de las maletas pueden acumular una gran cantidad de bacterias y que la cinta crea una barrera removible contra polvo, arena, grasa y otros residuos. El medio también cita a la microbióloga Amy-May Pointer, quien explicó que las ruedas y la base de las maletas concentran algunas de las colonias de bacterias y hongos más abundantes y diversas de este equipaje.

Conviene revisar la maleta antes de salir del aeropuerto para confirmar que todo está en orden.|CANVA

Otro beneficio es que la cinta puede ayudar a disminuir el desgaste provocado por el contacto constante con superficies ásperas. Sin embargo, no debe considerarse una reparación para ruedas dañadas, sino un método sencillo de mantenimiento que puede complementar la limpieza y el cuidado habitual de la maleta.

También puede servir como una señal después de documentar el equipaje. Si al recoger la maleta la cinta aparece rota, desplazada o con marcas, podría indicar que las ruedas recibieron golpes durante el manejo del equipaje. Esto no demuestra por sí mismo que haya ocurrido un daño, pero puede ser un indicio para revisar la maleta antes de abandonar el aeropuerto.

Cómo ponerle cinta adhesiva a las ruedas de las maletas

Antes de colocar la cinta adhesiva, limpia y seca las ruedas de la maleta y elige una que sea flexible y tenga un ancho similar al de la superficie. Envuélvela únicamente en la parte que entra en contacto con el suelo, sin cubrir el eje ni los mecanismos, y comprueba que las ruedas giren libremente. Al llegar a casa, retira la cinta y limpia nuevamente las ruedas para eliminar residuos y ayudar a conservarlas en mejores condiciones durante más tiempo.