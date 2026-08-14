Antonieta Gaxiola reveló si volvería (o no) a Exatlón México junto a Daniel Corral

Hay atletas de Exatlón México que se ganaron el cariño del público y cuya participación sigue siendo recordada, incluso tiempo después de que fueron eliminados. Es el caso de Antonieta Gaxiola, una ciclista sinaloense que conquistó los circuitos y que en más de una ocasión ha despertado curiosidad entre sus fanáticos sobre si estaría dipuesta a volver al programa y si lo haría junto Daniel Corral, su esposo.

Y para acabar de una vez con la duda, Rommel Pacheco aprovechó que se los encontró en los Juegos Centroamericanos de República Domincana y les preguntó directamente si no extrañan la emoción del Exatlón o si les gustaría regresar. Lo que no se esperaba es que la pareja se negaría rotundamente, pues tal como dejaron ver, en este momento estarían concentrados en sus carreras profesionales.

"Sinceramente, no. Ya es tiempo de otras cosas, es chamba muy diferente", dijo el famoso matrimonio. Además, Rommel, que también fue participante y líder del primer equipo rojo, les dio la razón y confesó que él tampoco cree factible un regreso a la emisión, en especial porque considera que a sus 40 años ya no está en condiciones para soportar el nivel de exigencia que se requiere y no quisiera pasarla mal en los retos.

@rommel_pacheco ¡Qué buena sorpresa me llevé en Santo Domingo! 😄 Volver a encontrarme con Daniel Corral y Antonieta Gaxiola me hizo recordar aquellos días en el Exatlón. Más allá de los colores, siempre ha existido el respeto, la amistad y la pasión por el deporte. ♬ sonido original - Rommel_Pacheco

¿En cuántas temporadas de Exatlón México ha estado Antonieta Gaxiola?

Antonieta Gaxiola solo ha estado una vez en Exatlón México, al formar parte de la primera temporada que se estrenó en 2017. Tuvo un excelente desempeño con el equipo azul y quedó en el 9° lugar, quedando además entre las 3 últimas mujeres de los "Contendientes" junto a Doris del Moral y Macky González.

Antonieta Gaxiola solo ha estado en una temporada de Exatlón México, mientras que Daniel ha tenido participaciones especiales|ESPECIAL

A diferencia de otros de sus compañeros y rivales, Antonieta decidió enfocarse 100% en su carrera deportiva y no volvió para nuevas ediciones. Sin embargo, su participación sigue siendo recordada por los fanáticos y también está presente a la distancia en las veces que a su esposo le ha tocado participar, justo como hizo apenas en 2025, cuando Daniel Corral regresó para Exatlón CUP México.