Tener plantas de interior no tiene por qué convertirse en una tarea complicada. Algunas especies toleran descuidos, necesitan riego moderado y pueden adaptarse a diferentes condiciones de iluminación, por lo que son una buena alternativa para quienes quieren llenar sus espacios de verde sin dedicarles cuidados constantes.

Las plantas más fáciles de cuidar para principiantes

Si alguna vez una planta no sobrevivió a tus cuidados, quizá no se trataba de falta de habilidad, sino de haber elegido una especie demasiado exigente. De acuerdo con expertos de El Mueble, estas cuatro plantas destacan precisamente por su resistencia y capacidad para adaptarse a diferentes hogares.



Potus. El potus es una de las opciones más agradecidas para comenzar. Crece con rapidez y puede tolerar condiciones de poca luz, aunque también puede desarrollarse en espacios con iluminación indirecta más abundante. Una de sus características más prácticas es que sus hojas pueden dar una pista cuando necesita agua: suelen verse más caídas de lo habitual. Esto permite que incluso quienes todavía están aprendiendo a identificar las necesidades de una planta puedan detectar cuándo prestar atención.

Expertos en plantas de interior coinciden: “Estas son las especies más fáciles de cuidar”|Canva Sansevieria o lengua de suegra. Si eres de los que suele olvidarse de regar las plantas, la sansevieria puede ser una de tus mejores aliadas. Sus hojas carnosas almacenan agua, lo que le permite soportar periodos de sequía mejor que muchas otras especies de interior. Además, puede adaptarse tanto a lugares con poca luz como a espacios con iluminación más intensa. De acuerdo con Clarin, su aspecto vertical también la convierte en una opción decorativa para rincones donde otras plantas podrían tener dificultades. Planta ZZ. La Zamioculcas zamiifolia, conocida como planta ZZ, destaca por sus hojas verdes y brillantes y por su gran resistencia. Tolera periodos prolongados sin riego y puede desarrollarse en espacios con iluminación relativamente baja. Su capacidad para soportar ciertos descuidos la convierte en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan una planta de bajo mantenimiento que conserve un aspecto decorativo.

Expertos en plantas de interior coinciden: “Estas son las especies más fáciles de cuidar”|Canva Lirio de la paz. El lirio combina resistencia con una apariencia más delicada gracias a sus características flores blancas. Aunque necesita más atención con el riego que una sansevieria o una ZZ, tiene una ventaja muy útil: sus hojas pueden ponerse lacias cuando necesita agua, por lo que ofrece una señal visible de que requiere cuidados. Prefiere luz indirecta y puede aportar un toque fresco y elegante a diferentes espacios del hogar.

¿Cuál planta elegir si estás empezando?

Si buscas la opción más tolerante a los olvidos, la sansevieria y la planta ZZ son excelentes candidatas. El potus puede ser ideal si quieres una especie de crecimiento rápido, mientras que el lirio de la paz puede interesarte si prefieres una planta con flores y no te molesta estar un poco más pendiente de su riego.

La clave no está en encontrar una planta que sobreviva a cualquier condición, sino en elegir una especie que se adapte a la iluminación, temperatura y rutina de cuidados que realmente puedes ofrecerle.