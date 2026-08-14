Los psicólogos coinciden: las personas que no les importa su cumpleaños no es porque tengan baja autoestima

Para muchas personas, cumplir años es la fecha más importante del calendario y son las primeras que disfrutan en planear fiestas y celebraciones. Mientras que del lado contrario, están los que consideran su cumpleaños como "un día normal" y lo pasan haciendo sus actividades cotidianas, un rasgo para el que los psicólogos tienen una interesante explicación y que para nada está relacionada con tener mala autoestima.

De acuerdo con un artículo de Psyciencia, no sentir emoción por el cumpleaños no es malo en lo absoluto ni implica que existe un problema, al menos no en la mayoría de casos. En realidad, esto sería solamente una preferencia, misma que es mucho más común entre los intrvertidos que no tienen expectativas sociales que necesiten satisfacer y están conformes con no ser el centro de atención.

El desinterés por las fiestas de cumpleaños no siempre es señal de baja autoestima|Freepik

¿Es malo que no te guste celebrar tu cumpleaños?

A pesar de que hay ocasiones en las que suele relacionarse la "apatía" por festejar un año más de vida con un problema emocional, lo cierto es que el evitar las fiestas y reuniones posee significados diferentes que vale la pena conocer. En el caso específico de las personas a las que no les gusta su cumpleaños, se conoce un término llamado "tristeza por cumpleaños", que suele tener origen en un ánimo decaído por cuestiones específicas, pero no es señal directa de un problema sino que sería un a especie de síntoma, según información de VeryWell Mind.

La “tristeza por cumpleaños” no siempre es señal de depresión|Freepik

Sin embargo, cuando este desinterés es prolongado, sí podría tratarse de un episodio que vale la pena tratar con psicólogos y psiquiatras especializados, solo para descartar que no se trata de un cuadro de depresión considerable. Es decir, es normal que esta fecha no sea algo excepcional y se quiera seguir con las actividades, pero no lo es cuando no hay ganas para hacer nada más.

¿Que no te guste tu cumpleaños es señal de mala autoestima?

No existen pruebas contundentes de que la autoestima baja esté directamente relacionada con el desinterés por las fiestas de cumpleaños. Estas sensaciones también son comunes en personas que atraviesan por etapas de autorreflexión, que tengan cierto temor por envejecer o que simplemente no se sepa cómo lidiar con el comienzo de una nueva etapa.

La apatía por cumpleaños es “normal” en muchas personas|Freepik

En estos casos, lo mejor también es platicarlo con personas de confianza o buscar acompañamiento terapeútico. Tal como explica el sitio especializado en psicología de Steph Anaya, para superar el miedo a cumplir años, lo primero es identificar la raíz específica de la ansiedad, no reprimir las emociones y mejor idear una tradición personal para que esta fecha ya no sea un problema.

