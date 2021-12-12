Estas son las 10 canciones más emblemáticas de Vicente Fernández.

Este domingo se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, quien murió a los 81 años de edad luego de permanecer tres meses hospitalizado a causa de una caída en su rancho.

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Recordemos que El Charro de Huentitán fue un referente de la cultura popular mexicana por su aporte en la música ranchera siendo uno de los más grandes de todos los tiempos.

Por eso, a continuación, te presentamos las canciones que marcaron una época y que seguirán sonando durante muchos años más.

Las 10 canciones más populares de Vicente Fernández

Acá entre nos: Una de las baladas rancheras más representativas de México que habla sobre el dolor de la traición y el desamor.

Hermoso cariño: Una oda al agradecimiento por tener a su lado a la mujer de sus sueños en pequeños versos cual poema pudiera leerse.

Mujeres divinas: Una de sus más reconocidas canciones donde el dolor se vuelve a manifestar tras “lo mal que pagaron” algunas mujeres.

Que de raro tiene: Una canción más inspirada en la principal musa de Fernández, una historia de tragedia causada por el ser que es la vida con la chispa divina.

Por tu maldito amor: El clamor al desamor donde el cantante explota sobre el desdén que sufrió por una mujer, otra vez.

Volver volver: Desde esta pieza, Vicente pide perdón a la mujer y le pide tener una nueva oportunidad de regresar a sus brazos al reconocer que él también sabe perder.

Estos celos: Uno de sus éxitos en la recta final de su carrera que lo catapultó de nueva cuenta en las listas de popularidad por su singular forma de cantarle a los celos por una mujer.

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Para siempre: El tema fue un éxito inmediato al además ser retomado por la telenovela Mañana es para siempre protagonizada por Lucero y Silvia Navarro.

El Rey: La obra cumbre de Chente, la canción que jamás falta en ninguna fiesta y sobre todo en tiempos donde la alegría al son de las copas engalanan cualquier reunión.

