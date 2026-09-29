Los sobrantes de tela pueden aprovecharse antes de terminar en la basura mediante proyectos sencillos de costura y reutilización, como lo son estas 4 ideas de manualidades que puedes hacer con un retazo de tela que tienes guardado. Asimismo, puedes tejer tu propia cubierta del escusado y juego de tapete a crochet para el baño.

Las manualidades que puedes hacer con retazo de tela

1. Bolsa para mandado: Un retazo de tamaño mediano puede servir para crear una bolsa sencilla al cortar dos piezas similares y dos tiras para las asas. El tamaño final dependerá de las dimensiones disponibles: un retazo pequeño puede convertirse en una bolsa para accesorios, mientras uno más grande permite aumentar la capacidad. Pero si no sabes cómo hacer manualidades de crochet, puedes aprender desde cero con estos tutoriales gratuitos de la artista Alessandra Cesarato.

4 ideas de manualidades que puedes hacer con un retazo de tela que tienes guardado|IA

2. Funda para cojín pequeño: Un sobrante cuadrado o rectangular puede convertirse en una funda decorativa si tiene dimensiones suficientes para cubrir un relleno. Con esta pieza podrás retirar la cubierta para lavarla sin necesidad de colocar un cierre.

3. Scrunchie: Los fragmentos alargados pueden aprovecharse para crear una liga cubierta de tela. El proyecto requiere una tira rectangular, un tramo de elástico, hilo y aguja o máquina de coser. Esta opción funciona especialmente bien con piezas que resultan demasiado pequeñas para una bolsa o una funda.

4. Alfiletero para guardar agujas: Un retazo pequeño puede transformarse en un alfiletero si se cortan dos piezas iguales, se cosen casi por completo y se rellenan antes de cerrar la abertura.

Cabe mencionar que, antes de cortar, se conviene revisar el tipo y estado del tejido. Las telas muy delgadas pueden necesitar una entretela para conservar su forma, mientras que materiales gruesos requieren agujas e hilo adecuados.

También es importante comprobar que el fragmento no tenga manchas, humedad o daños que comprometan el resultado. La reutilización funciona mejor cuando el material conserva condiciones suficientes para cumplir una nueva función.