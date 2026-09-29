Muere famosa reina de belleza e influencer a los 30 años de edad; se había negado a comer

El mundo del modelaje y las redes sociales se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de la reina de belleza e influencer india Nidhi Tiwari, a los 30 años de edad. Su cuerpo fue hallado sin vida en Singrauli, en el estado de Madhya Pradesh. La noticia ha generado gran conmoción en todo el mundo y seres cercanos a la creadora de contenido, especialmente por las circunstancias en las que se dió su muerte y por el último mensaje que la modelo compartió antes de fallecer.

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