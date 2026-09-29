La Granja VIP: Cómo ver GRATIS el Duelo de Nominación este martes 29 de septiembre

Tras una emisión donde se eligió al capataz de la semana y que puso al público en expectativa debido a una dinámica que cambió por completo la convivencia de los granjeros, la tensión vuelve a apoderarse de La Granja VIP este martes 29 de septiembre, pues los participantes se enfrentarán al Duelo de Nominación.

Ante este nuevo duelo la competencia tendrá un rumbo de la semana completamente diferente y pondrá en riesgo a uno de los granjeros en estar en la cuerda floja y estar más cerca de la eliminación. Si no te quieres perder todo lo que ocurrirá dentro de la gala presta atención que existe una manera de ver la transmisión completamente GRATIS y de una manera sencilla.

¿A qué hora y dónde ver GRATIS el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

Como te lo mencionamos anteriormente, este martes se llevará a cabo el Duelo de Nominación y está programado para iniciar a las 8:30 pm y si no te lo quieres perder te recordamos que existen alternativas para ver el programa de manera gratuita, directa y fácil, incluso hay una opción donde no es necesario la televisión.

Entre las opciones que existe para ver de forma gratis el programa de hoy es mediante la programación de televisión abierta de Azteca Uno, la cual inicia a las 8:30 pm y puedes seguirla de lunes a viernes. Mientras que los domingos de eliminación comienza en punto de las 8:00 pm.

Sin embargo, quienes no tengan acceso a un televisor también podrán seguir la gala EN VIVO Y GRATIS mediante la conexión a internet, esto mediante el sitio oficial de AZTECA UNO el cual puedes ver dando CLICK AQUÍ.

Otra alternativa es ver La Granja VIP Segunda Temporada mediante la aplicación TV Azteca En Vivo la cual está disponible tanto para televisiones inteligentes, como para cualquier celular.

¿Qué pasará durante el Duelo de Nominación?

El martes es una jornada clave dentro de la dinámica de La Granja VIP, ya que dos participantes se enfrentan en una prueba de destreza y habilidad. Uno de ellos llega al duelo gracias a la decisión del público mediante votación, mientras que el otro es elegido por el Capataz. Sin embargo, tenemos que estar al tanto para saber que sorpresas habrá durante la gala de hoy.