Vicente Fernández decidió su lugar de descanso desde hace muchos años.

La mañana de este 12 de diciembre se dio a conocer la lamentable pérdida de Vicente Fernández a los 81 años de edad, tras permanecer por cuatro meses hospitalizado a causa de una caída y luego de ser diagnosticado con el síndrome Guillain-Barré.

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En medio de la conmoción que provoca su partida, sale a la luz la que sería su última voluntad. El llamado Charro de Huentitán habría pedido ser despedido con su familia unida, tal como sucedió la noche del pasado 11 de diciembre cuando los miembros de la dinastía Fernández se dieron cita en el Hospital Country 2000 de Guadalajara.

Posteriormente, se dio a conocer que se puso a disposición de la familia El Palacio de Bellas Artes para despedir al cantante; sin embargo se reveló que en vida Vicente Fernández habría pedido recibir su último adiós en la tierra que lo vio nacer y así descansar en su rancho Los Tres Potrillos.

Además, se detalló que el exitoso cantante quería un funeral sencillo, sin tantos traslados.

La canción que pidió para su funeral

Vicente Fernández, quien años atrás durante un concierto. compartió con su público que el día de su muerte quería ser despedido con uno de sus más grandes éxitos: Volver volver.

Esta canción para mí es muy especial, creo que el día que me estén sepultando la va a cantar todo mundo, en televisión o donde quiera que estén... Espero que falten muchos años todavía

El lugar donde será enterrado

Los restos de Vicente Fernández salieron de la funeraria rumbo al rancho Los Tres Potrillos, donde a su llegada tendrán un momento en privado con todos los miembros de la dinastía Fernández, posterior a eso (a las 17:00 horas) los miles de fans podrán entrar a darle el último adiós.

Por el momento no se ha confirmado si mañana podrán seguir entrando los fans a despedir al cantante, pero se ha pedido el ingreso con cubrebocas obligatorio para todos.

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El día de mañana Vicente Fernández será enterrado en su rancho Los Tres Potrillos, pues así lo decidió el cantante desde hace años.

