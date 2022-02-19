Vicente Fernández se le ‘manifiesta’ a Doña Cuquita en forma de cruz.

A dos meses del fallecimiento de Vicente Fernández, quien fuera su compañero de vida por casi 60 años, Cuquita Abarca apareció ante la prensa serena y llena de entereza para hablar de cómo ha vivido su duelo.

Yo creí que estaba muy bien preparada, creo que estoy muy bien preparada, pero dos meses se me han pasado con tristeza. Esto ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada… yo sigo adelante

Él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte, entonces aquí estoy

Estas fueron las palabras que Cuquita Abarca dedicó a Don Chente en el que habría sido su cumpleaños.

Le dije ‘felicidades, aquí estás presente, nunca te irás de aquí’

Doña Cuquita compartió lo difícil que fue acudir a un concierto de su hijo Alejandro porque el dolor de la pérdida afloró de inmediato.

Cuando estaba ensayando, no pude porque empecé a llorar. Me salí y dije ‘no estoy preparada… no estoy lista, ya me voy’

Te puede interesar: Ángela Aguilar confirma gran amistad con ex de Christian Nodal.

Doña Cuquita Abarca confiesa que Vicente Fernández ‘aparece’ en su cama

Luego de apreciar la estatua develada en el rancho Los Tres Potrillos a propósito del que hubiera sido el cumpleaños número 82 del ahora extrañado ídolo, Cuquita reveló que él se le manifiesta todos los días y lo que ella le dice.

Se forma una cruz en mi cama con la colcha, diario, diario, diario. Yo le digo ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’

Así recuerda Doña Cuquita a su gran amor todos los días desde el rancho.

Todas las tardes a las 5:00 de la tarde le rezo su rosario; me acompañan las muchachas…

Y no quiso opinar sobre la controversia en torno a la bioserie no autorizada de su esposo.

De eso no opino nada, yo solo opino de Vicente

También te puede interesar: Ángela Aguilar habla de la responsabilidad de cargar con su apellido.

