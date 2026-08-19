3 diseños de piñatas caseras de Steve de Minecraft, ideales para los cumpleaños de los niños

La piñata es uno de los elementos más importantes que debemos mencionar dentro de las fiestas de cumpleaños, teniendo en cuenta que no pueden faltar en ningún evento y que tienen la particularidad de ser decoradas en base a una temática elegida por los más pequeños. Si quieres sorprender a tu hijo con una posada divertida, te vamos a dejar tres diseños de piñatas inspiradas en ‘Steve’ de Minecraft y que son difíciles de hacer y para los amantes de estos videojuegos.

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Tal como lo mencionamos, las piñatas no pueden faltar en ningún cumpleaños infantil, y es que se pueden hacer con papel y cartón reciclado, como así también de barro, se pueden decorar de la manera que más nos guste y de todo tipo de tamaños. Además, no es necesario ser un experto en manualidades, sino que con un poco de creatividad, se podrá lograr algo increíble, con diversas temáticas, personajes que son tendencia.

Una de las últimas tendencias que nos encontramos para los niños es ‘Minecraft’ que es un videojuego que consiste en ir construyendo cosas, como así también explorar, recolectar materiales, y crear todo lo que imagines usando bloques tridimensionales. Ha sido tanto el éxito, que ha llegado incluso al mundo del cine y ha pasado a convertirse en temática de decoración de cumpleaños infantiles, como el caso de las piñatas.

Quién es Steve de Minecraft

Si te encuentras buscando hacer una piñata inspirada en Minecraft, tienes que saber que hay algunos diseños que podrás hacer y que tiene que ver con ‘Steve’, uno de los personajes clásicos de este videojuego y considerado como el ícono principal y rostro oficial de este juego. Por eso, te dejaremos tres diseños para que hagas en casa y fáciles de hacer.

Tres diseños de piñatas de Steve de Minecraft

Piñata de Steve arriba de un bloque de dinamita

Piñata de Steve con su rostro cuadrado

Piñata de Steve de Minecratf con su espada