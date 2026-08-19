Experto en belleza coinciden en que este estilo de maquillaje se ve mejor en caras redondas

La cara redonda tiene sus propias ventajas en cuanto al maquillaje, ya que resalta una imagen juvenil y amigable. Por eso, si añades un buen labial, sombras y rubor, puedes potenciar tus facciones y conseguir un look favorecedor .

De acuerdo con Maybelline, el maquillaje ideal para el rostro redondo busca alargar visualmente la cara. Para lograrlo, puedes aplicar contorno en las sienes y debajo de los pómulos, además de iluminar el centro de la frente, la barbilla y el puente de la nariz.

Por otro lado, Vogue sugiere perfeccionar la técnica de belleza con un tono de labial dramático y, por supuesto, no dejar de lado los detalles personales que te harán lucir única.

Cómo maquillar las cejas en un rostro redondo: paso a paso

Para maquillar las cejas en un rostro redondo se debe tener como prioridad llamar la atención hacia los ojos, según señala Vogue. Por eso, se recomienda crear unas cejas altas y arqueadas que den la ilusión de un rostro más fino y prolongado.

El primer paso es utilizar un cepillo especial para cejas, peinarlas hacia arriba y aplicar el producto en el arco y también en las puntas.

Si quieres que tu cejas se vean definidas, simétricas y que luzcan naturales, haz esto.|(ESPECIAL/Canva)

El paso final consiste en añadir color para rellenar las cejas, eligiendo un tono que combine con el color de la piel y el cabello.

Otros trucos de maquillaje para cara redonda

Hay otros trucos de maquillaje para cara redonda que puedes tomar en cuenta para perfeccionar tu técnica poco a poco. Anótalos:

Contorno estratégico: Aplica contorno mate en los laterales del rostro, justo debajo de los pómulos, en dirección hacia la comisura de la boca, y a lo largo de la línea de la mandíbula para crear sombras que ayuden a alargar visualmente las facciones.



Rubor ascendente: Coloca el rubor ligeramente por encima de las manzanas de las mejillas y difumínalo hacia las sienes en dirección diagonal. Evita aplicarlo en círculos en el centro del pómulo para favorecer un efecto más estilizado .

Coloca el rubor ligeramente por encima de las manzanas de las mejillas y difumínalo hacia las sienes en dirección diagonal. Evita aplicarlo en círculos en el centro del pómulo para . Iluminador vertical: Aplica iluminador en el centro de la frente, el puente de la nariz, el arco de Cupido y el centro de la barbilla para atraer la atención hacia el eje central del rostro .

Aplica iluminador en el centro de la frente, el puente de la nariz, el arco de Cupido y el centro de la barbilla para . Cejas angulosas: Diseña cejas con un arco pronunciado y ligeramente elevado. Las líneas angulares ayudan a equilibrar la redondez del rostro y a estilizar la mirada.

Diseña cejas con un arco pronunciado y ligeramente elevado. y a estilizar la mirada. Enfoque en ojos o labios: Destaca los ojos con sombras difuminadas hacia afuera, como un cat eye, o utiliza labios en tonos intensos para redirigir el foco visual hacia zonas específicas del rostro.