6 ideas de macetas con ‘decoupage’ que hacen ver tus plantas más vintage y hermosas

Puedes darle un toque diferente a tus macetas para plantas de interior y exterior con ideas “decoupage” que puedes hacer tú mismo desde la comodidad de tu casa . Estos ejemplos lucen hermosos y vintage, como si fueran traídos desde la mísmísima Francia.

¿Cómo hacer las macetas tipo “decoupage” francés para decorar las plantas de tu casa?

Lo que necesitas para este proyecto de macetas “decoupage” es una tablita de madera, servilleta de tela y pintura. De acuerdo con la usuaria de TikTok Inventando Baldosas Amarillas, el proceso es muy sencillo:

Maceta de lavanda francesa: Pinta la tablita y la maceta en blanco antiguo o beige crema. Usa una servilleta con ilustraciones de lavanda y agrega pequeños detalles en verde salvia. Para terminar, lija suavemente los bordes y conseguirás ese efecto de pieza antigua.

6 ideas de macetas con ‘decoupage’.|PINTEREST Flores botánicas de Provenza: Elige una servilleta con flores silvestres, hojas y pequeñas ilustraciones botánicas. Coloca el diseño principalmente en el centro de la maceta y deja algunas zonas en madera natural. La tablita puede llevar una frase como Jardin de Provence.

Macetas con ‘decoupage’ con cerámica.|PINTEREST Rosas y damasco vintage: Para un resultado más romántico, utiliza servilletas con rosas antiguas en tonos rosa empolvado, crema y verde oliva. Pinta la maceta de blanco y envejece ligeramente la tablita con una lija. Un pequeño lazo de yute le dará un acabado campestre.

Macetas con ‘decoupage’ con diseños de rosas.|GEMINI Café parisino: Busca una servilleta con tazas de café, flores, bicicletas o fachadas parisinas. Usa pintura color marfil y algunos detalles en gris envejecido. Puedes colocar una pequeña maceta con romero o tomillo para completar la apariencia de una cocina francesa.

Ideas de macetas decoradas.|PINTEREST Limones de la Provenza: Una servilleta con limones amarillos, hojas verdes y pequeñas flores funciona especialmente bien. Pinta la tablita en azul grisáceo y la maceta en crema. El contraste hará que parezca un objeto decorativo recuperado de una antigua casa francesa.

Ideas de macetas estilo decoupage.|PINTEREST Carta antigua y flores: Esta opción tiene un aire muy elegante. Utiliza una servilleta con escritura manuscrita, sellos postales y flores pequeñas. Coloca parte del diseño sobre la maceta y otra parte sobre la tablita para crear un conjunto. Termina con cera o barniz mate para que parezca una pieza antigua.

¿Qué es el “decoupage”?

Las manualidades tipo “decoupage” tienen una técnica de origen francés que significa básicamente “recortar”, usando recortes de papel o tela sobre diferentes superficial, como la madera, vidrio, cerámica, cartón o metál. Al final, se sellan con barniz para darles un acabado estético e imperfecto.