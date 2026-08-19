¿HOY hay eliminado de MasterChef 24/7? La información OFICIAL sobre el miércoles 19 de agosto?

La cocina más famosa de México se encuentra en sus últimas semanas por lo que las eliminaciones entre semana cada día llevarán al público y a los cocineros a experimentar emociones al límite y muestra de ello fue la salida de Ramahá este martes 18 de agosto, con su salida se reduce la lista de los 10 mejores.

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Durante la emisión de este martes de eliminación 9 cocineros con Delantal Negro se presentaron para cocinar y salvar su estadía dentro de MasterChef 24/7, po lo que su sazón, emplatado receta, técnicas y estrategias se volvieron en la mejor arma para no ser el decimoquinto eliminado del programa.

¿Hoy habrá eliminación en MasterChef 24/7?

Debido a que la Gran Final se acerca nuestra querida conductora Claudi Lizaldi reveló durante la Gala de Eliminación del pasado domingo qué estás dos últimas semanas habrá eliminaciones. El anuncio ha provocado que el público se cuestione cuándo se realizarán y se cuestionan si habrá hoy, ya que el día martes Ramahá fue el participante que abandonó la cocina.

Asimismo, se sabe que todos los días habrá cocineros en riesgo por lo que las eliminaciones serán cada dos días indicando que serán los días martes, jueves y domingo, por lo que hoy miércoles no habrá eliminación dentro del reality culinario.

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¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.