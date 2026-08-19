OFICIAL: Los participantes que se mantienen en MasterChef 24/7, a días de la gran final

Cada vez estamos más cerca de la gran final en MasterChef 24/7, donde cada uno de los cocineros deberán de preparase para superar todas las pruebas, logrando ser uno de los victoriosos.

Después de varios eliminados, hasta hoy, 19 de agosto solamente permanecer los participantes Julio Vázquez, Ixdit Vega, Carmen Fuentes, Bruno Bautista "Lancer", Claudia Ruíz y Flor Ramírez González, quienes en los próximos días deberán de mostrar sus habilidades culinarias para permanecer, logrando sorprender el paladar de los jueces.

¿Quiénes fueron eliminados de MasterChef 24/7?

A lo largo de diversos restos, han ido saliendo varios participantes de MasterChef 24/7, el primero en salir del reality culinario se trato de Javier "La Chuleta Metalera", después de él, ellos fueron los cocineros eliminados:



Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela Parra

En eliminado más reciente, fue Alberto Palomino "Ramahá", quien el 18 de agosto tuvo que dejar formalmente la competencia, perdiendo la oportunidad de participar en la gran final, después de haber obtenido una mala calificación por parte de los jueces y por quedarse en el estilo de siempre. La lista de competidores cada vez se hace más pequeña, haciendo que la emoción crezca.

¿Dónde ver MasterChef 24/7 en vivo y gratis?

Recuerda que la gran final de MasterChef 24/7 esta muy cerca, por lo que es importante que sepas en dónde puedes verlo en vivo. Para que no te pierdas de las siguientes transmisiones, recuerda que puedes verlo gratis desde la página web de Azteca UNO, desde el canal de televisión abierta de Azteca Uno o en la app de TV Azteca en vivo.

Si por alguna razón te perdiste de la transmisión en vivo, no temas, ya que puedes revivir cada momento en Disney+, en donde suben todo el reality.

La gran final se llevará a cabo el domingo 23 de agosto a las 8 de la noche, en al que podremos presenciar que participantes fueron los victoriosos del gran reality culinario. Llevándose un jugoso premio de dinero y el trofeo oficial.