Así fue la historia de amor de Vicente Fernández y Doña Cuquita.

En el pintoresco rincón de Huentitán, Jalisco, México, donde el aroma a mariachi y tequila se entrelazan en cada esquina, nació una de las historias de amor más entrañables y duraderas en el mundo del espectáculo: Vicente Fernández y Doña Cuquita, una pareja que trascendió las barreras del tiempo y la fama.

¿Cómo se conocieron Vicente Fernández y Doña Cuquita?

La ciudad de Huentitán, en Jalisco, no solo es cuna de la música mariachi, sino también el escenario en el que el amor entre Vicente Fernández y Doña Cuquita vio la luz. La casualidad, o quizás el destino, los reunió en esta encantadora localidad, donde ambos compartieron los azares de la infancia.

Un día, con una flor de laurel en la mano, el intérprete de “Tú Solo Tú” se le declaró a su amada cuando iba saliendo de la iglesia. Pero conforme el éxito iba llegando a su vida, y una mudanza, Vicente decidió decirle a su amor que era mejor que se buscara otro novio para que ninguno perdiera su tiempo.

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¿Cuántos años tenía Cuquita cuando se casó con Vicente Fernández?

Cuando Doña Cuquita se resignó a perderlo, un nuevo hombre empezó a cotejarla. Vicente Fernández se dio cuenta y cambió de parecer con una frase contundente: “Te doy 10 minutos para que lo dejes, porque tú y yo nos vamos a casar el 27 de diciembre”, esto lo declaró en una entrevista. Y así fue, la pareja celebró su boda el 27 de diciembre de 1963, cuando ella tenía 18 años y “el hijo del pueblo” 23.

Los hijos de Vicente Fernández y Doña Cuquita

Vicente y Cuquita no solo compartieron su amor, sino que también recibieron el regalo más preciado que la vida puede ofrecer: la paternidad. Tres hijos biológicos, Vicente Fernández Jr., Alejandro Fernández, Gerardo Fernández. Además, la adopción de una mujer: Alejandra, quien es hija de la hermana de María del Refugio Abarca.

Sin duda, la historia de amor entre Vicente Fernández y Doña Cuquita es más que un simple romance; es un ejemplo de compañerismo, respeto y lealtad que perdura a través de los años, la cual podremos ver también a través de la bioserie del cantante, El Rey: La Serie.