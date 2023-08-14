¿Dónde está ubicado el rancho “Los Tres Potrillos” de Vicente Fernández?

Si eres fanático de la música ranchera y del legendario Vicente Fernández, aquí tienes una oportunidad única que no querrás perderte. ¿Te has imaginado alguna vez caminando por los mismos pasillos y rincones que una de las voces más icónicas de México compartió con su amada esposa, Doña Cuquita?

Pues déjame decir que sí puedes hacerlo a través de un emocionante recorrido especial por la histórica casa que Vicente Fernández y Doña Cuquita compartieron en el emblemático rancho Los Tres Potrillos. Si estás interesado en saber cómo poder hacer este tour, continúa leyendo, aquí te lo decimos.

¿Por qué se llama Los Tres Potrillos?

Antes que nada, cabe destacar que el rancho “Los Tres Potrillos” lleva este nombre en honor a sus tres hijos varones: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro Fernández. Es una forma de destacar la importancia y el amor que el cantante tiene hacia sus hijos.

¿Dónde está el rancho Los Tres Potrillos?

Ahora, sin más preámbulos, para visitar el rancho Los Tres Potrillos debes saber que está ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, cerca de Guadalajara, México. Se encuentra en la Carretera Chapala km 20.3.

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¿Qué puedes encontrar en el rancho de Vicente Fernández?

Y si te preguntas qué puedo hacer en el rancho de Vicente Fernández, la respuesta te sorprenderá. En Los Tres Potrillos, puedes encontrar varias atracciones y actividades. Algunas de las cosas que puedes encontrar incluyen:



Campo de rodeo : El rancho cuenta con un campo de rodeo donde se llevan a cabo competencias y eventos de rodeo.

: El rancho cuenta con un campo de rodeo donde se llevan a cabo competencias y eventos de rodeo. Tienda vaquera : También puedes encontrar una tienda en el rancho, conocida como "la tienda vaquera", donde puedes adquirir productos relacionados con la cultura vaquera, como sombreros, botas y ropa típica.

: También puedes encontrar una tienda en el rancho, conocida como "la tienda vaquera", donde puedes adquirir productos relacionados con la cultura vaquera, como sombreros, botas y ropa típica. Centro de espectáculos : A un costado del rancho se encuentra la Arena Vicente Fernández Gómez (VFG), un centro de espectáculos que fue construido en el 2005. Aquí se realizan conciertos y eventos musicales de renombre.

: A un costado del rancho se encuentra la Arena Vicente Fernández Gómez (VFG), un centro de espectáculos que fue construido en el 2005. Aquí se realizan conciertos y eventos musicales de renombre. Restaurante: El lugar cuenta con un restaurante con un estilo campestre y familiar.

El lugar cuenta con un restaurante con un estilo campestre y familiar. Recorrido turístico: Además, se ofrecen recorridos turísticos por el rancho, donde los visitantes pueden conocer las instalaciones, admirar los paisajes y aprender más sobre la vida de Vicente Fernández y su amor por la cultura ranchera.

Es importante señalar que el ingreso es gratuito: “No se deje engañar por terceros que le quieran cobrar por ingresar al rancho”, menciona la página oficial del sitio.

¿Cómo visitar el rancho en el que vivió Vicente Fernández?

Si ya estás decidido en ir al rancho de Vicente Fernández, a continuación te compartimos algunos tips para que visites y disfrutes Los Tres Potrillos al máximo:



Verifica la disponibilidad: Antes de planificar tu visita, asegúrate de verificar la disponibilidad del rancho para recibir visitantes. Planifica tu visita: Decide la fecha y la duración de tu visita al rancho. Ten en cuenta que es posible que se requiera hacer una reservación previa, especialmente en temporadas de alta demanda. Planifica cómo llegar al rancho: Recuerda que el rancho Los Tres Potrillos debes saber que está ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, cerca de Guadalajara. Horarios: Infórmate sobre los horarios de visita. Actividades y recorridos: Investiga las actividades y los recorridos que se ofrecen en el rancho. Respeto y consideración: Durante tu visita, recuerda seguir las reglas y normas establecidas por el rancho. Respeta el entorno natural, las instalaciones y a los demás visitantes.

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