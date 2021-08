¿Cuál es el estado de salud de Vicente Fernández tras cirugía?

Vicente Fernández continúa en el hospital luego de sufrir una caída en su rancho de Los tres potrillos. El cantante fue trasladado al Hospital Country 2000 y estuvo sedado todo el fin de semana, según informaron algunos familiares como Vicente Fernández Jr.

El intérprete de Acá entre nos se encuentra en terapia intensiva con asistencia ventilatoria, además se reporta que su condición es grave pero estable.

A través de un comunicado de prensa publicado en las redes sociales, personas cercanas al cantante agradecieron el apoyo de los fanáticos. Además, se confirmó que Vicente Fernández vivió un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical.

En dicho comunicado de prensa, también se pidió a los medios de comunicación total comprensión para dejar libre el acceso del Hospital Country 2000, lugar donde se encuentra hospitalizado el también conocido como Charro de Huentitán.

“Esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”, subraya el comunicado.

Familiares se dan cita en el hospital para visitar a Vicente Fernández

Vicente Fernández Jr. y Gerardo, hijos de Don Chente, llegaron al hospital para enterarse de los últimos pormenores en la salud del artista de 81 años.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Alejandro Fernández, quien recientemente fue captado en el aeropuerto procedente de un vuelo Francia, Paris.

En reciente encuentro con los medios de comunicación, El Potrillo confirmó no estar enterado de la hospitalización de su querido papá y patriarca de la Dinastía Fernández.

Kevin Casillas, reportero de nuestra televisora Tv Azteca, confesó para Ventaneando que Alejandro Fernández podría haber llegado por la puerta trasera del hospital, al igual que Doña Cuquita.

