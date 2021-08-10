¿Alejandro Fernández visitó a Vicente Fernández en el hospital?

Vicente Fernández fue operado de emergencia tras sufrir una caída.

La salud de Vicente Fernández ha vuelto a poner en jaque, no solo a su familia, sino a todo el mundo del espectáculo, luego de que el viernes por la noche fuera ingresado de emergencia al Hospital Country 2000 de Guadalajara, en el que hace un mes, estuvo internado a causa de una infección en vías urinarias.

Esta vez, su hospitalización se debió a una caída que sufrió en su rancho Los tres potrillos, a raíz por la cual tuvo que ser intervenido de urgencia de las cervicales, según lo confirmó su hijo Vicente Fernández Jr. este domingo al acudir al nosocomio.

Fue por una caída, pero está bien. Fue un accidente, ahí en el rancho, en su cuarto, se resbaló y se cayó. Estaba preocupado, pero está respondiendo bien

Aunque Vicente Fernández Jr. admitió que el percance asustó a toda la familia, dijo que se encuentran positivos con la evolución del patriarca, con quien no pudo hablar, pues permanecía sedado hasta ayer por la tarde.

Pues estamos asustados porque no fue para menos, pero así son los accidentes. Todo va caminando bien. Tiene todas las medidas de precaución, seguridad… ahorita está sedado y dormido

A pesar de que las visitas en el hospital son restringidas por las medidas sanitarias a causa de la pandemia por covid-19, tanto sus hijos Gerardo como Vicente Jr. estuvieron presentes, ¿pero será que su hermano Alejandro pueda también acudir a ver a su padre?

Obvio… hay aviones y hay modo de que se regrese

Se espera que en el transcurso de este día, Alejandro se haga presente luego de que nuestras cámaras lo captaran a primera hora a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de París, Francia.

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¿Alejandro Fernández visitó a su papá Don Chente en el hospital?

Kevin Casillas, reportero de nuestra televisora Tv Azteca, se comunicó al foro de Ventaneando para actualizar los últimos detalles de Vicente Fernández.

Nuestro reportero confesó que El Potrillo podría haber llegado al hospital por la puerta trasera.

“Vicente Fernández Jr. dice que ya llegó Alejandro Fernández, algo que se nos hace un poquito irónico; tenemos haciendo guardia desde las 8:00am y lo hubiéramos visto llegar a final de cuentas”, confesó el reportero.

“Tenemos rumores de que Alejandro a lo mejor entró por la salida, como lo hizo Doña Cuquita, quien salió por la parte de atrás”, expresó.

Kevin confirmó que el Charro de Huentitán está sedado desde el momento de su hospitalización.

“Vicente se encuentra sedado desde el día que se le hizo la operación. Esta mañana se le aplicó una tomografía para saber cómo iba avanzando, él se encuentra sedado para evitar el dolor de las cervicales. Platicamos con Gerardo, nos dijo que en unos momentos daría un parte médico”, concluyó.

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