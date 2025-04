Víctima de Pablo Montero asegura que no recibió ninguna disculpa del cantante

Pablo Montero se encuentra una vez más en el ojo del huracán después de que ayer se diera a conocer que golpeó a uno de sus compañeros de elenco de la obra “ Perfume de Gardenias ”, Enrique Madrid.

Recordemos que, a lo largo de su carrera artística, Pablo Montero se ha visto metido en tremendos líos, la mayoría de ellos han estado relacionados con su forma de beber, pero también con su carácter, pues se dice que es una persona violenta.

¿Qué fue lo que sucedió con Pablo Montero? Como mencionamos anteriormente, la persona a la que Pablo Montero golpeó es Enrique Madrid, quien en un video difundido por TVNotas, aparece siendo atendido por el staff de la puesta en escena.

¿Pablo Montero se disculpó con Enrique Madrid?

Pablo Montero dijo que “la verdad es que pasan muchas cosas detrás del escenario, hay una persona que a mí me asiste, que es mi amigo. Está para repasar mis textos. Se llama Enrique, ven para acá. Quiero pedir una disculpa, con respeto a todos los quiero mucho, somos una familia”.

¿Qué dijo Enrique Madrid?

Enrique Madrid publicó un comunicado en sus historias de Instagram: “¡Lluvia de emociones esta gira! Estoy agradecido por todo lo aprendido personal y profesionalmente. Doy gracias eternas a todo el apoyo de cada uno de los actores, staff, producción y músicos por esas muestras de cariño, abrazos y sus ‘estamos contigo’ por lo sucedido”.

Asimismo, Enrique compartió en sus historias el video de TVNotas y le colocó la descripción: “No a la violencia ni en la casa, ni en la escuela, ni en el matrimonio, ni en el trabajo y menos en el escenario”.

¿Pablo Montero jamás se disculpó?

Después de que se ventilara la agresión, Enrique Madrid concedió una entrevista a De Primera Mano, donde dio más detalles de lo sucedido.

De acuerdo con Madrid, al momento de subir al escenario Pablo Montero se tropezó y lo culpó por ello, por lo que no dudó en encararlo. Instantes después, el cantante le dio un golpe en la mandíbula y lo amenazó.

Madrid aseguró que diversos integrantes de la producción le dijeron que Pablo Montero se disculparía por lo sucedido pero no fue así: “Dicen los testigos que hubo otro empujón, yo ya estaba en shock. Arturo Carmona vio todo desde arriba, fueron los que lo separaron. Me atendieron los médicos. No recibí ninguna disculpa, solo otra amenaza”.