¡Se quiere desquitar! La hermana de Victoria se quedó ardida

Victoria sabe que su hermana se quiere desquitar con ella porque le bajó a su novio, pero ahora ella se lo quiere bajar a Victoria. Victoria acepta que parecería que está fuera de sí, pero no se traga el cuento de que su hermana no quiera regresar con Jair. La hermana de Victoria se quedó ardida porque Jair la prefirió... ¿no se supone que todo se queda en familia? Victoria asegura que su hermana quiere recuperar a su ex, pero él ama a Victoria.