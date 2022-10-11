Así confirmó Humberto Zurita su noviazgo con Stephanie Salas.

Humberto Zurita visitó nuestro foro de Ventaneando esta tarde para hablar de su nueva obra Papito Querido; sin embargo, el querido actor aprovechó para hablar de su noviazgo con Stephanie Salas.

El histrión mexicano confesó que le atrajo de Stephanie Salas su calidad como mujer y madre de familia, además de que es una buena amiga desde hace muchos años.

"Yo tengo mucho tiempo de conocer a Stephanie...era una niña. Siempre tuvimos una buena amistad, ella iba con Michelle a nuestras fiestas. Yo siempre la he querido mucho y ahora la quiero más", contó en exclusiva para este programa.

Después de varias cenas y de conocer a las hijas de Stephanie, Humberto Zurita decidió iniciar un romance con la querida actriz y cantante. El mexicano se dice "feliz" por esta nueva relación sentimental al lado de la nieta de Silvia Pinal.

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Humberto Zurita habla de su romance con Stephanie Salas

En su momento, se viralizó un viaje de Humberto Zurita y Stephanie Salas a Valle de Guadalupe, aunque el actor confesó a Ventaneando que fue un paseo organizado por su hijo Sebastián.

"Hubo muchas cosas que se sumaron de un momento a otro", dijo el actor, confesando que habló de su nuevo romance con sus hijos, antes del viaje a Valle de Guadalupe.

"Yo estoy feliz, yo creo que en el amor no existen edades ni tiempo. La vida es como el agua de un río: una vez que pasa no vuelve a pasar. La vida es muy corta", declaró sobre el hecho de iniciar un romance con Stephanie Salas.

Pese al nuevo noviazgo que estrena con la hija de Sylvia Pasquel, Humberto no olvida las enseñanzas de Christian Bach: "Lo que más aprendí de Christian es que la vida sin amor no tiene sentido", concluyó.

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