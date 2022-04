VIDEO: Bebeshita recibe con serenata a Aristeo tras salir de Exatlón.

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, no oculta lo que siente por Aristeo Cázares y cada que puede se lo demuestra. Para muestra un botón, luego de que la exintegrante de Enamorándonos le llevara una divertida y muy emotiva serenata, con marimba y todo, tras la salida del atleta de Exatlón.

¿Aristeo le hizo una maldad a Bebeshita en MasterChef Celebrity?

Los ahora conductores de Venga la Alegría Fin de Semana mantienen una relación bastante cordial y amigable; sin embargo ‘La Bebeshita’ está que se derrite por Cázares, por lo que al sonido de la marimba, buscaba conquistar el corazoncito del recién salido del Exatlón All Star, por eso, fue con todo el equipo del matutino de TV Azteca para darle la bienvenida a su crush.

Aristeo Cázares salió de Exatlón All Star luego de que Mati decidiera apoyar a ‘Sniper’ con una vida extra, lo cual terminó por decretar la partida de Cázares, algo que sin duda alguna generó controversia entre los integrantes del equipo rojo y el público en general.

Por ello, Ernesto Cázares, hermano de Aristeo, recurrió a sus redes sociales para mostrar su apoyo incondicional a su hermano.

“Así es Exatlón, hermano. Aún recuerdo este momento, cuando por primera vez pisamos Exatlón junto, esa hermandad y fortaleza que muestras siempre, la garra y espíritu que te caracterizan”, escribió el primer ganador del reality show, quien acompañó el posteo con una fotografía en la que se le ve corriendo junto a su hermano en las playas de República Dominicana.

Así fue la llegada de Aristeo a México tras salida de Exatlón

A su llegada al aeropuerto, Aristeo fue sorprendido por el equipo de Venga la Alegría Fin de Semana, quien ya lo esperaba con ansias, principalmente ‘La Bebeshita’, a quien Cázares le jugó una pequeña broma, pues la exEnamorándonos intentó mostrar sus talentos musicales al intentar tocar la marimba; sin embargo, Aristeo le dijo que no sonaba porque estaba desconectada, pero las marimbas no funcionan con electricidad, por ello la cara de sorprendida de Daniela Alexis.

‘La Bebeshita’ preguntó; ¿por qué no suena?, a lo que Aristeo respondió “está desconectada ya”. Daniela Alexis siguió intentando hacer sonar el instrumento musical sin éxito alguno, Aristeo al ver la cara de frustración de su compañera de Venga la Alegría, le dijo: “no es cierto, no está desconectada, esto no funciona con electricidad”. Ese fue el momento chusco de la serenata.

Bebeshita lleva serenata a Aristeo

Por último, Aristeo Cázares agradeció a sus compañeros de Venga la Alegría Fin de Semana por el recibimiento.