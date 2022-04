VIDEO: Lo cachan viendo edecanes y lo terminan.

Las vacaciones de Semana Santa iniciaron el pasado 10 de abril, desde entonces, las redes sociales han compartido imágenes y videos en los que se les ve disfrutando de sus días de descanso, pero los memes, los fails y retos no podían faltar, tal como le sucedió a un joven que terminó siendo bateado por su novia tras cacharlo mirando a unas edecanes.

El joven quizá tuvo que terminar sus vacaciones de Semana Santa antes de lo esperado luego de que su novia lo mandara por cuerdas tras cacharlo mirando a otras mujeres. El hecho fue compartido en TikTok por el usuario Iván Flores (@ivanflores212), quien mostró el momento justo en que el cayó el primer soldado de la “Semana Mayor”.

Apenas transcurría el segundo día de sus vacaciones cuando el joven logró desatar la ira de su novia. ¡Eso es rapidez!

El video compartido por Iván Flores se hizo viral, ya que de acuerdo con los internautas es el primer soldado caído de la Semana Santa. En el video suena la canción de Los Cuates de Sinaloa “Negro y Azul”, y muestra como la novia del TikToker lo cacha viendo a las edecanes que bailaban sensualmente en la playa.

Al percatarse de ello, el TikToker reacciona a la mirada tóxica de su novia y le pide que no se enoje, pero ya se imaginarán en qué terminó todo esto, pues ella únicamente volteó y continuó refrescándose con su bebida.

El hecho le valió al TikToker se blanco de burlas y críticas: “Hasta a mí me dio coraje jajajaja, disimulen poquito más, así como nosotras y ni cuenta se dan”, “Huy, qué coraje de veras”, “Yo lo despescuezo y todavía se enoja”, “Lo bueno que no es tóxica”, “Chale, no te tocaba bro”, “La cara del man... amor déjame ver”, fueron algunos de los comentarios.

Así mismo, se generó una gran polémica entre hombres y mujeres por las acciones de los novios, y es que mientras los hombres defendían al TikToker, las mujeres apoyaban la novia para algunos tóxica y para otros aprehensiva.