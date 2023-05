VIDEO: Intentó echarse un clavado ¡desde el techo de una casa!

¡Los “bache bros” ya tienen hartos a los vecinos de Ecatepec!

Sabemos que los hombres toman muchos riesgos, a veces muy innecesarios, como es el caso que se presenta en este video. Unos amigos pasaron una tarde muy agradable comiendo y nadando, cuando a uno de ellos se le ocurrió la no tan grandiosa idea de aventarse un clavado, pero no un clavado cualquiera. Se trató de un salto usando el techo de una casa como plataforma de clavados, para así caer desde lo alto hasta la alberca. Otro de los jóvenes que se encontraba ahí decidió imitar a su amigo pensando que podría lograrlo también, ya que a su amigo el clavado le salió excelente, pero las cosas no le salieron igual.

El joven sin dudarlo subió al techo de la casa para llevar a cabo el tan valiente truco, así que se puso en posición para después aventarse, aunque no midió bien la distancia y mucho menos las consecuencias porque no logró caer en la alberca, sino que se quedó en la orilla y se llevó un fuerte golpe que lo dejó inmóvil por unos segundos. Afortunadamente después se levantó y no sufrió golpes de gravedad, pero seguro que se le quitaron las ganas de imitar a alguno de sus amigos en actividades riesgosas.