VIDEO: Pequeño intentó echarse un clavado, terminó viendo estrellitas.

De niños cometemos muchas travesuras y locuras porque se vive la vida al límite sin pensar en el mañana y en este video tenemos el claro ejemplo de cómo un pequeño intentó divertirse mostrando sus habilidades, aunque las cosas no salieron como él planeaba. Estos chavitos pasaban una tarde muy entretenida y refrescante en lo que parece ser un lago, para ponerle más diversión a su tarde decidieron echarse un par de clavados.

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Cuando fue el turno de un pequeño se puso muy seguro a la orilla del puente para hacer una combinación de maroma con clavado, mientras los demás observaron el espectáculo que salió un poco diferente porque cuando el chiquillo iba a mitad del acto no midió bien la distancia al lago y cayó en el puente dándose un tremendo golpe en la cabeza. Los otros niños espectadores se espantaron que hasta uno soltó el grito en el cielo, pero afortunadamente no pasó a mayores, se quedó en un golpe que ocasionó un gran chichón además de que el pequeño vio un par de estrellitas.