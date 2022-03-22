VIDEO: Conductor y su camioneta quedan atrapados en medio de un tornado.

A lo largo del día de ayer, 21 de marzo, se registraron varios tornados en Texas, Estados Unidos, principalmente a lo largo de la carretera Interestatal 35, en los suburbios de Austin de Round Rock y Elgin, además de un área al oeste-noroeste de Dallas-Fort Worth.

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Uno de los videos que inmediatamente se hizo viral en redes sociales, muestra a un conductor a bordo de su camioneta atrapado entre el tornado que se desplazaba a gran velocidad y con gran fuerza.

Tras dar varias vueltas sobre el suelo, el tornado puso a la camioneta sobre sus llantas y el chofer esperó unos segundos para poder tener el control del auto y huir, sin duda un acto increíble.

Las increíbles imágenes de un vehículo atrapado en medio del tornado en Elgin, Texas. pic.twitter.com/UGPAWZri08 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 22, 2022

Tornado deja heridos y personas sin hogar

Pese a que no se registran víctimas mortales, varias personas fueron llevadas a hospitales por lesiones y heridas, mientras que otras fueron a albergues pues sus hogares quedaron destruidos.

Cabe mencionar que la tormenta de Texas se desplazó hacia Oklahoma, Louisiana, Mississippi y Alabama. Las ciudades de Baton Rouge y Jackson, podrían sufrir fuertes vientos, por lo que la ciudadanía ha comenzado a tomar acciones como precaución.

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