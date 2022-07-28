VIDEO: Fan amenaza con un arma a Los Dos Carnales.

Uno de los grupos que más popularidad han ganado en los últimos meses dentro del regional mexicano son Los Dos Carnales, quienes recientemente se han visto envueltos en varios problemas por distintas amenazas.

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La más reciente fue en Michoacán, cuando Los Dos Carnales estaban en plena presentación, cuando fueron amenazados con una pistola por uno de sus fans que asistieron al concierto.

En el video que ha sido difundido por medio de las redes sociales se puede ver a los dos cantantes mantenerse firme en el escenario y responderle a su fan ‘Yo también soy hombre’.

Poncho Quezada, quien es la voz de la agrupación fue el que noto que uno de los asistentes le estaba apuntando con un arma. Los dos cantantes se mantuvieron en el escenario sin mostrar miedo, pues hace un mes, también habían sido amenazados en otra presentación, pero en esa ocasión fue con un cuchillo.

Los Dos Carnales fueron amenazados en el escenario.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de julio en Ario Rosales, Michoacán en donde los cantantes se presentaban, cuando de la nada uno de los asistentes sacó una pistola y comenzó a apuntarles y Los Dos Carnales lo encararon.

¿Por qué la pistola mijo?

Luego de eso, los cantantes se juntaron en el escenario y se le quedaron viendo la joven que les apuntaba con la pistola, todo esto lo hicieron sin sentir temor por sus vidas o de que alguien del público saliera lastimado por una bala.

No me vas a asustar con eso oiga, yo también soy hombre…

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Al final, el altercado con el asistente que los amenazó con un arma de fuego, ocasionó que la presentación de Los Dos Carnales terminara y los dos cantantes salieron del recinto con su equipo de seguridad.