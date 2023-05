VIDEO: ¡Hombre quiso imitar a un tragafuegos y se le incendió la cara!

¡Rahmar se convirtió en el “Guerrero Extremo” en Humano al Límite!

Muy a menudo vemos a tragafuegos o escupefuegos en vía pública y en los circos, son personas que se dedican a hacer este truco bastante peligroso como medio de trabajo, dejando gasolina o petróleo en la boca sin ingerirlo para después escupirlo sobre una estopa o algodón la cual lleva una pequeña llama, después escupen el líquido, haciéndole creer a la gente que de su boca sale una gran flama de fuego. En este video podemos observar a un hombre que intentó hacer el espectáculo de un tragafuegos, cabe mencionar que no era experto en hacer este tipo de actos y aun así decidió jugar con fuego. Una persona grabó el video para que quedara plasmado el gran momento donde el joven llevaba a cabo el truco, mientras otro observaba muy emocionado y ansioso al amigo que por unos instantes sería un tragafuegos.

Te puede interesar: Hombre sembró pánico ¡Portaba una granada y le quitó el seguro!

Todo parecía ir muy bien, el muchacho escupió un líquido inflamable en la estopa que tenía en la mano y salió una gran flama de fuego, mientras el espectador celebró por un momento que el acto salió excelente, saltó y levantó las manos en señal de éxito. Lamentablemente no tuvo la precaución suficiente porque unos segundos después el fuego llegó a su cara y se le empezó a quemar. El otro joven que se encontraba al lado se percató de la situación y automáticamente se le borró la sonrisa de la cara, pero no supo cómo reaccionar ante los hechos. Esté es un claro ejemplo de cómo todo se puede salir de control por milésimas de segundo cuando se intentan hacer cosas sin medir las consecuencias y cuando no eres un experto en realizar trucos de alto riesgo, ya que este hombre nos dio una dolorosa explicación del ¿por qué los hombres viven menos?