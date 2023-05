VIDEO: Hombre sembró pánico ¡Portaba una granada y le quitó el seguro!

Agente de seguridad trató de evitar asalto y terminó en balacera.

En una estación de ferrocarril muy transitada donde habían pasajeros y trabajadores de dicha estación, un sujeto entró y puso en pánico a todos los que se encontraban ahí. El hombre llevaba con él una granada, no fue disimulado en el momento en que quitó el seguro de ella y la gente se percató de dicho acto. Inmediatamente se dio aviso a las autoridades y se movilizó intensamente el cuerpo policiaco del lugar donde afortunadamente detuvieron al sospechoso antes de cometer un acto que pudo haber dejado a muchas personas sin vida y se convirtiera en tragedia.

Cuando los uniformados capturaron al hombre lo pusieron boca abajo en el piso, dándose cuenta de que además de llevar una granada, portaba armas ilegalmente. La alerta que se realizó en la zona evitó una desgracia, aunque todos entraron en pánico nadie resultó herido, ya que por fortuna no pasó más que un gran susto. Y no hay duda de que en el lugar de los hechos aumentarán la seguridad para que no pasen este tipo de incidentes una vez más.