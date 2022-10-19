VIDEO: Hombre se hace viral tras pedirle matrimonio a su novia saliendo de un ataúd.

Casarse es un sueño que muchas personas anhelan cumplir, pero para darse el “sí, acepto”, primero hay que entregarle el anillo a esa persona especial; sin embargo, hay propuestas que se salen de lo convencional, tal como la insólita propuesta de matrimonio de un hombre que se metió a un ataúd y se disfrazó de Darth Vader.

La peculiar pedida de matrimonio tuvo lugar en Fortuna, España, pero se hizo viral gracias a las redes sociales donde se compartió un video en el que aparece un grupo de jóvenes cargando un ataúd y tocando música a través de una calle donde se encontraba la afortunada.

Al llegar hasta donde se encontraba la joven, los chicos colocaron el ataúd en el suelo y al abrirlo apareció un hombre disfrazado del mítico Darth Vader, posteriormente, los músicos comenzaron a entonar la icónica “Marcha Imperial" de “Star Wars”.

Acto seg uido, el hombre disfrazado hizo un pequeño performance y luego sacó un cartel con la frase “Ojalá que me diga que no”, lo que desató de las risas de todos los presentes. Después de toda la faramalla que se armó, el sujeto se despojó de su máscara, se arrodilló y le mostró el anillo a su novia, a quien le preguntó si quería casarse con él”.

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En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

¿Qué dijo la novia? Después de tremendo performance, la joven no dudó y de inmediato dijo que “sí”, cerrando de forma espectacular tan peculiar pedida de matrimonio, pero la cosa no terminó ahí, ya que la feliz pareja partió del lugar bailando y celebrando a bordo de un camión.

El video se hizo viral en Twitter, donde ya acumula más de 38 mil likes y más de 5 mil retuits, sin mencionar la gran cantidad de comentarios.

¿Cómo reaccionaron las redes?

“Pero aquí que está pasando”, “Si esto es la pedida, quiero ver la boda”, “No sé que es más raro, si la forma de pedirle matrimonio o que le haya dicho que sí”, fueron algunos de los comentarios.

