VIDEO: Lanzan tráiler de “Betty, la fea” 20 años después

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y luego de tanta espera al fin salió a la luz el primer tráiler de la nueva serie de “Yo soy Betty, la fea”, la cual se transmitirá a través de una plataforma de streaming.

Beatriz Pinzón Solano volverá a la pantalla chica dos décadas después de haber dicho adiós de forma magistral, aunque tal parece que nunca se fue, pues la serie colombiana se siguió retransmitiendo en diversas partes del mundo.

Betty La Fea. La telenovela más exitosa de todos los tiempos. Esta es su historia. | En Sus Batallas

¿Cuándo regresa a la televisión “Betty, la fea”?

“Betty, la fea” volverá a la pantalla chica en a finales de 2023 o inicios de 2024, por lo que se desconoce la fecha exacta, pero ahora lo hará de forma exclusiva para una plataforma de streaming y lo mejor de todo es que será con su elenco original conformado por Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando).

La nueva serie de “Betty, la fea” es una producción de RCN de Colombia y la plataforma Prime Video, por lo que llegará a más de 240 países alrededor del mundo.

¿De qué trata la nueva serie de “Betty, la fea? En esta nueva entrega Beatriz Pinzón Solano seguirá casada con Armando Mendoza; sin embargo, se enfrentará a nuevos desafíos mientras reconstruye su relación con su hija adolescente Mila y lidia con la crisis de su compañía.

En medio de todo este panorama que luce un tanto abrumador, Betty se preguntará si hace 20 años eligió el camino correcto.

¿Cómo es el primer tráiler de “Betty, la fea”?

En el primer tráiler de la nueva serie de “Betty, la fea” se observa como una alfombra roja sorprende los protagonistas de la serie, quienes se encuentran terminando de grabar algunos capítulos. Cabe mencionar que la serie volverá con su elenco original, salvo algunos personajes cuyos actores desafortunadamente partieron de este mundo como: