Yo soy Betty, la fea: Ellos son los actores que han muerto.

“Yo soy Betty, la fea” es uno de los melodramas más exitosos de Latinoamérica pues ha logrado trascender fronteras y ha tenido diversas adaptaciones y ha sido traducida a diversos idiomas, sin mencionar que se ha mantenido como una de las favoritas en las plataformas digitales que ha estado y dentro de nuestra señal de Azteca UNO.

La historia original de este melodrama fue escrita por Fernando Gaitán, dirigida por Mario Ribero y producida por Amparo Gutiérrez, así como protagonizada por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano) y Enrique Abello (Don Armando).

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¿Quién fue Germán Tobar, finado actor de Yo soy Betty, la fea?

Sin embargo, su elenco original ha sufrido algunas bajas, pues algunos de ellos han perdido la vida, el último en partir del plano terrenal fue Germán Tobar Celeíta, actor que diera vida al abogado José Ambrosio Rosales.

Su personaje hacía dupla con César Mora, actor que encarnó al Doctor Antonio Sánchez, ambos abogados de Terramoda, empresa creada por Beatriz Pinzón Solano y Nicolás Mora. Además de formar parte del equipo legal de la empresa de Betty, el abogado Rosales quedó deslumbrado por la belleza de Patricia Fernández, mejor conocida como ‘La peliteñida’, a quien intentó conquistar en diversas ocasiones.

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¿Quiénes son los otros actores de Yo soy Betty, la fea que han muerto? Además de Germán Tobar Celeíta, la telenovela colombiana ha sufrido las pérdidas de otros actores como:





Celmira Luzardo o ‘Catalina Ángel’: murió en 2014 debido a problemas respiratorios.

murió en 2014 debido a problemas respiratorios. Alberto Valdiri l ‘El esposo de Bertha ’: murió en diciembre de 2014 a causa de un infarto.

’: murió en diciembre de 2014 a causa de un infarto. Fernando Gaitán : escritor del melodrama que falleció en 2019 por un infarto.

: escritor del melodrama que falleció en 2019 por un infarto. Raúl Santana o ‘El Papuchurro’ : falleció en 2021.

: falleció en 2021. Dora Cadavid o ‘Inesita’: murió en 2022 a causa de complicaciones respiratorias.

¿Dónde ver Yo soy Betty, la fea?

No te pierdas "Yo soy Betty, la fea" de lunes a viernes, en punto de las 19:30 horas a través de nuestra señal de Azteca UNO.

